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ЦБ РФ попросили уточнить критерии оценки рисков клиентов
Экономика
ЦБ РФ попросили уточнить критерии оценки рисков клиентов
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 16 августа. Отечественные финансовые учреждения попросили Центральный банк России уточнить критерии оценки рисков клиентов.

Подобное разделение грозит рядом последствий для банковских клиентов, включая репутационные вопросы и внесудебные ограничения для юридических лиц, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на комментарии Национального совета финансового рынка.

Речь идет о создании сервиса «Знай своего клиента», который разработал Центробанк России. Регулятор выступает за разделение клиентов по степени риска: низкий, средний и высокий. Если организация попадает в красную зону, ей фактически запретят осуществлять финансовую деятельность.

Платформа регулятора под названием «Знай своего клиента» позволит «отмечать» ненадежных клиентов в середине будущего года. По словам главы департамента финансового мониторинга банка «Зенит» Людмилы Соколовой, подобный проект может оказаться достаточно полезным.

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Все новости / Экономика / ЦБ РФ попросили уточнить критерии оценки рисков клиентов
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