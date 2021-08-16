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Директор СЗИУ РАНХиГС назвал самые популярные специальности у абитуриентов

  /   Обновлено: 16 августа 2021 18:05
Общество
Директор СЗИУ РАНХиГС назвал самые популярные специальности у абитуриентов
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Санкт-Петербург, 16 августа. Директор Северо-Западного института управления РАНХиГС Владимир Шамахов рассказал, какие специальности востребованы у поступающих в вузы.

По словам Шамахова, специальность, которую чаще всего предлагают высшие учебные заведения, — это менеджмент. На втором месте находится экономика. Ситуация с предложением соответствует запросу абитуриентов.

«Юристы были вторыми, третьими, сейчас уже не всегда [становятся] третьими. И по количеству поданных заявлений так же лидируют менеджмент, экономика, юриспруденция, но есть новые драйверы. Очень подтягиваются информатика, медицина и инженерное дело», — отметил Шамахов во время пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Кроме того, за последние два года среди поступающих вырос спрос на педагогику, а вот популярность журналистики, рекламы и связей с общественностью падает, добавил директор СЗИУ РАНХиГС. По-прежнему остается больной тема подготовки представителей рабочих специальностей, сообщил Шамахов.

«Лучшая мировая практика говорит, что рабочих должно не государство готовить, а сами компании для себя. Государство для всех компаний рабочих не наготовит. Но три года есть тенденция по перетоку школьников из 9–11 классов в среднее профессиональное образование, и это хорошая тенденция, поскольку уже после девятого класса через три года они выходят специалистами. Но это не просто рабочие, а это уже квалифицированный специалист, владеющий рабочими навыками», — подытожил директор вуза.

Темой пресс-конференции «Патриота» стали скандалы и успехи приемной кампании в российские вузы. Некоторые проблемы возникли из-за новых правил приема, в связи с которыми не все абитуриенты попали в желаемые учебные заведения.

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вузы абитуриенты шамахов
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