Джен Псаки ушла в отпуск в разгар кризиса в Афганистане

Вашингтон, 16 августа. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отошла от своих обязанностей в разгар кризиса в Афганистане. Журналисты американского телевидения предположили, что она ушла в отпуск.

Представители местного телевидения попытались получить комментарий относительно ситуации в исламской республике. Вместо полноценного письма по электронной почте журналистам поступил автоматический ответ. В сообщении отмечалось, что Псаки будет отсутствовать с 15 по 22 августа.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден не будет выступать с заявлением по событиям в Кабуле. Американский лидер продолжит свою работу в резиденции штата Мэриленд.