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Джен Псаки ушла в отпуск в разгар кризиса в Афганистане

  /   Обновлено: 16 августа 2021 17:49
Политика
Джен Псаки ушла в отпуск в разгар кризиса в Афганистане
Global Look Press  /  Rod Lamkey - Cnp

Вашингтон, 16 августа. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отошла от своих обязанностей в разгар кризиса в Афганистане. Журналисты американского телевидения предположили, что она ушла в отпуск.

Представители местного телевидения попытались получить комментарий относительно ситуации в исламской республике. Вместо полноценного письма по электронной почте журналистам поступил автоматический ответ. В сообщении отмечалось, что Псаки будет отсутствовать с 15 по 22 августа.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден не будет выступать с заявлением по событиям в Кабуле. Американский лидер продолжит свою работу в резиденции штата Мэриленд.

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Все новости / Политика / Джен Псаки ушла в отпуск в разгар кризиса в Афганистане
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