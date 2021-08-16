Экс-начальник волгоградского управления СК не признал вину в теракте

Волгоград, 16 августа. Обвиняемый Михаил М., бывший глава волгоградского СУ СКР, предстал перед судом. Фигурант отказался признавать вину в совершении теракта.

В ходе слушаний он подчеркнул, что никаких разногласий с губернатором региона Андреем Бочаровым у него не было. Бывший руководитель управления добавил, что политику главы области он поддерживал, что подтверждалось уголовными делами.

Правоохранители обвиняют Михаила М. не только в теракте, но и злоупотреблении полномочиями и незаконном обороте оружия. Он фигурирует в деле о покушении на Бочарова — банда злоумышленников пыталась поджечь дом, где губернатор жил с семьей.