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Экс-начальник волгоградского управления СК не признал вину в теракте

  /   Обновлено: 16 августа 2021 17:44
Происшествия
Экс-начальник волгоградского управления СК не признал вину в теракте
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Волгоград, 16 августа. Обвиняемый Михаил М., бывший глава волгоградского СУ СКР, предстал перед судом. Фигурант отказался признавать вину в совершении теракта.

В ходе слушаний он подчеркнул, что никаких разногласий с губернатором региона Андреем Бочаровым у него не было. Бывший руководитель управления добавил, что политику главы области он поддерживал, что подтверждалось уголовными делами.

Правоохранители обвиняют Михаила М. не только в теракте, но и злоупотреблении полномочиями и незаконном обороте оружия. Он фигурирует в деле о покушении на Бочарова — банда злоумышленников пыталась поджечь дом, где губернатор жил с семьей.

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суд теракт губернатор
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