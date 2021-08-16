Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 августа 19:10
19:06
Шоу-бизнес
Делавшая аборты в молодости Ольга Шукшина до сих пор думает о своих нерожденных детях
19:05
Политика
Коровин доказал совместимость активной внешней политики и внутреннего освоения России
19:04
Общество
Ученые рассказали, как события 2014 года повлияли на археологические раскопки в Крыму
19:04
Общество
Яблочный Спас 2021: что за праздник, традиции и приметы, что нельзя делать 19 августа
19:01
Происшествия
Стадион «Ак Барс Арена» подал в суд на футбольный клуб «Рубин»
19:00
ФАН-ТВ
Музей оловянных солдатиков появился в Тбилиси
18:59
США
Полицейские в США 16 раз «поджарили» латиноамериканца электрошокером
18:57
Армия
Пентагон намерен направить в Афганистан еще тысячу военных
18:56
Общество
Адвокат Юкша раскрыл причину высокой поддержки партии «Родина» среди народа
18:50
Происшествия
Суд вынес приговор экс-директору "Севастопольгаза" за растрату более 16 млн рублей
Все новости

Президент Ирана назвал уход США из Афганистана военным поражением
Иран
Президент Ирана назвал уход США из Афганистана военным поражением
wikipedia.org  /  Armin2210 / CC BY-SA 4.0

Тегеран, 16 августа. Президент Ирана Эбрахим Раиси назвал уход США из Афганистана «военным поражением, которое даст возможность возродить безопасность и прочный мир в этой стране».

Он подчеркнул право афганского народа на стабильность и процветание, которые ему сегодня жизненно необходимы. Раиси заверил в том, что Иран будет оказывать поддержку соседнему государству и призвал все стороны внутреннего конфликта к достижению национального примирения.

Также президент Ирана заявил, что исполнение воли угнетаемого населения Афганистана станет лучшим гарантом обеспечения мира в стране.

При этом глава государства поручил министру иностранных дел и секретарю Высшего совета национальной безопасности тщательно отслеживать происходящие там события и регулярно информировать руководство страны.

Спорное отношение к боевикам

Ранее Иран признавал движение «Талибан»1 (запрещено в РФ) террористической организацией.

После захвата власти в Афганистане в 1998 году боевики потребовали международного признания их правительства и в связи с отказом со стороны Исламской Республики казнили 11 ее дипломатов и одного корреспондента информационного агентства IRNA в городе Мазари-Шариф.

Тем не менее в последние годы позиция Тегерана касательно этого движения значительно изменилось. При довольно прохладных отношениях с правительством Ашрафа Гани иранское руководство несколько раз приглашало талибов для обсуждения ситуации в Афганистане.

Ранее, 15 августа, боевики без боя вошли в Кабул, после чего установили охрану вокруг международных организаций и остающихся в стране иностранных дипломатических миссий, а также заняли правительственные здания. По сообщению представителей ООН, талибы попросили их остаться в стране и продолжить свою работу, гарантировав неприкосновенность.

Одновременно с этим США и ряд их союзников в экстренном порядке продолжали эвакуировать свой персонал и помогавших им граждан Афганистана через международный аэропорт Кабула. Впоследствии туда хлынула толпа местных жителей, желавших покинуть страну, создавая суматоху и мешая авиации взлетать и садиться. Сообщается о погибших в результате давки, также несколько человек разбились, пытаясь удержаться на шасси и крыльях самолетов.

На этом фоне управление гражданской авиации Ирана отменило рейсы в Афганистан.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Иран / Президент Ирана назвал уход США из Афганистана военным поражением
сша афганистан иран раиси
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru