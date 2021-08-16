Президент Ирана назвал уход США из Афганистана военным поражением

Тегеран, 16 августа. Президент Ирана Эбрахим Раиси назвал уход США из Афганистана «военным поражением, которое даст возможность возродить безопасность и прочный мир в этой стране».

Он подчеркнул право афганского народа на стабильность и процветание, которые ему сегодня жизненно необходимы. Раиси заверил в том, что Иран будет оказывать поддержку соседнему государству и призвал все стороны внутреннего конфликта к достижению национального примирения.

Также президент Ирана заявил, что исполнение воли угнетаемого населения Афганистана станет лучшим гарантом обеспечения мира в стране.

Iran President Ebrahim Raisi has described the capture of Kabul in Afghanistan by the Taliban as a "defeat" for the US and an opportunity for "lasting peace" https://t.co/Wf7zU0Q5rl — Middle East Eye (@MiddleEastEye) August 16, 2021

При этом глава государства поручил министру иностранных дел и секретарю Высшего совета национальной безопасности тщательно отслеживать происходящие там события и регулярно информировать руководство страны.

Спорное отношение к боевикам

Ранее Иран признавал движение «Талибан»1 (запрещено в РФ) террористической организацией.

После захвата власти в Афганистане в 1998 году боевики потребовали международного признания их правительства и в связи с отказом со стороны Исламской Республики казнили 11 ее дипломатов и одного корреспондента информационного агентства IRNA в городе Мазари-Шариф.

Тем не менее в последние годы позиция Тегерана касательно этого движения значительно изменилось. При довольно прохладных отношениях с правительством Ашрафа Гани иранское руководство несколько раз приглашало талибов для обсуждения ситуации в Афганистане.

Ранее, 15 августа, боевики без боя вошли в Кабул, после чего установили охрану вокруг международных организаций и остающихся в стране иностранных дипломатических миссий, а также заняли правительственные здания. По сообщению представителей ООН, талибы попросили их остаться в стране и продолжить свою работу, гарантировав неприкосновенность.

This is how Americans left #Afghanistan after 20 years of war.

At #Kabul Airport, people can be seen hanging from American planes that are falling down after the plane went into air, remember that these are the people who have been serving for the US government.#Taliban pic.twitter.com/6tAfSyaxSP — Nabeel Rajput (@Rajput_ctn) August 16, 2021

Одновременно с этим США и ряд их союзников в экстренном порядке продолжали эвакуировать свой персонал и помогавших им граждан Афганистана через международный аэропорт Кабула. Впоследствии туда хлынула толпа местных жителей, желавших покинуть страну, создавая суматоху и мешая авиации взлетать и садиться. Сообщается о погибших в результате давки, также несколько человек разбились, пытаясь удержаться на шасси и крыльях самолетов.

На этом фоне управление гражданской авиации Ирана отменило рейсы в Афганистан.

1 Организация запрещена на территории РФ.