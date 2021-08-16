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Политик Соловейчик рассказал о главной цели создателей «Солнцепека»
Общество
Политик Соловейчик рассказал о главной цели создателей «Солнцепека»
Кадр из фильма «Солнцепек»

Санкт-Петербург, 16 августа. Создатели драмы «Солнцепек» хотели показать правду всему миру о событиях 2014 года в Донбассе, заявил глава регионального союза коммунистов Петербурга Владимир Соловейчик.

Режиссеры Максим Бриус и Михаил Вассербаум не старались смягчить правду о гражданской войне на Украине. Зрители должны понимать, какой ценой ополченцы ЛНР и ДНР спасали своих земляков, подчеркнул Соловейчик. «Солнцепек» служит предостережением украинским властям, которые надеются разрешить конфликт силовым путем, добавил он.

«Мы прекрасно понимаем, что боевые действия Украины против Новороссии будут иметь ровно такие же последствия, как и семь лет назад. Сопровождаться такими же зверствами, если не большими», — поделился эксперт с изданием «Слово и Дело».

Политик выразил уверенность, что ленту нужно показывать не только в России, но и других странах. Мировая общественность дезинформирована о происходящем в Донбассе. «Солнцепек» поможет донести правду, подытожил Соловейчик.

По сюжету, бывший военный Влад Новожилов (Александр Бухаров) пытается вывезти семью из охваченного боевыми действиями Луганска. В картине снялись Алексей Кравченко, Марина Денисова, Владимир Ильин. Премьера «Солнцепека» на телевидении состоится 18 августа, фильм покажет канал НТВ.

Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что показанные в драме «Солнцепек» события приближены к реальности. По его мнению, таких фильмов должно быть больше.

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соловейчик фильм солнцепек
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