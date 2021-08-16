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В Чечне появится карбоновый полигон
Общество
В Чечне появится карбоновый полигон
minobrnauki.gov.ru  /  Министерство науки и высшего образования РФ

Грозный, 16 августа. Чеченский государственный университет имени А.А. Кадырова присоединился к специальной программе Минобрнауки РФ по созданию на территории страны сети карбоновых полигонов, сообщает Капитал страны.

Углеродные полигоны помогут получить полную информацию о том, сколько на той или иной территории выбрасывается и поглощается парниковых газов.

Всего будет задействовано 8 исследовательских площадок, на которых разместят 16 автономных агрометеорологических станций Infometeos. С их помощью специалисты смогут измерять температуру воздуха и точки росы, определять параметры ветра и атмосферного давления, измерять влажность воздуха и количество выпавших осадков. Установки позволят проводить и агрономические измерения, включая влажность почвы и уровень солнечной радиации.

Университет стал единственной в стране площадкой, где эксперты будут оценивать влияние регенеративного животноводства на пастбища и эффективное использование секвестрационных технологий на пастбищах в предгорных и горных районах. Также на полигоне планируется проводить исследования растений, имеющих высокий секвестрационный потенциал.

Ранее эксперт рассказал ФАН, как связаны стихийные бедствия в мире с изменением климата.

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чечня минобрнауки карбоновый полигон
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