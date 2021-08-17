Нужно опротестовать: Владимир Шамахов о недопуске партии «Родина» до выборов

Партия «Родина» сошла с дистанции предвыборной гонки в Законодательное собрание Петербурга. Такое решение приняла городская избирательная комиссия. В разговоре с ФАН директор Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Владимир Шамахов поделился мнением о недопуске партии «Родины» до выборов.

Кандидаты из списка «Родины» не допущены до выборов в Петербургский ЗакС. Причиной тому послужил превышающий процент якобы бракованных подписей избирателей. Шамахов и вовсе отметил, что подобная выборная модель политиков не работает в Северной столице.

«Списочная модель себя изжила. Я понимаю, Госдума — она большая. В ЗакС Санкт-Петербурга нужно избирать людей, а не партии, там всего 50 человек. Здесь нужны конкретные люди, за которых голосуют избиратели и которые будут этим избирателям служить», — отмечает собеседник ФАН.

Пресс-служба партии «Родина» /

Он также не видит в отстранении «Родины» от выборов некоего политического подтекста или дискриминации.

«Кампания, которая сейчас идет, настроена на большую легитимность. Мне кажется, сейчас вряд ли будут ориентироваться на какие-то политические основания, пристрастия. Недостатки можно всегда найти, но являются ли они непреодолимыми или несущественными — это разные вещи», — говорит директор Северо-Западного института управления РАНХиГС.

В данном вопросе Владимир Шамахов придерживается особой точки зрения. Он допускает мелкие замечания, но главное, чтобы не было нарушено законодательство.

«Если они (партия «Родина». — Прим. ФАН) убеждены, что у них хорошие подписи, конечно, нужно опротестовывать и шансы есть. Но, к сожалению, в подавляющем большинстве случаев сбор подписей сопряжен с тем, что они не полностью идентифицируются и соответствуют нормам. Здесь нужно либо законодательство менять, либо идти одномандатниками», — заключил Шамахов.

Ранее член Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Юлия Милешкина оценила дальнейшие шаги «Родины» перед голосованием. По ее мнению, только при поддержке настоящих экспертов можно добиться успеха.