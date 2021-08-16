Гражданин Узбекистана принудил к сексу пятилетнюю девочку в Подмосковье

Можайск, 16 августа. Пятилетняя девочка подверглась сексуальному насилию со стороны неизвестного мужчины. Как стало известно ФАН, силовики по горячим следам задержали подозреваемого — 43-летнего гражданина Узбекистана.

Преступление было совершено еще 13 августа, однако об этом стало известно только сейчас. В местный отдел полиции поступило сообщение от диспетчера службы спасения «112», в котором она сообщила о поступившем звонке от 30-летней жительницы поселка медико-инструментального завода Можайского района. Женщина рассказала, что ее пятилетнюю дочь изнасиловал выходец из Средней Азии.

На место происшествия выехала оперативно-следственная группа, однако стражи порядка не смогли добыть значимых для раскрытия данного преступления улик.

По данному факту следователи ГСУ СК России по Московской области было возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Несмотря на то, что материальной базы для раскрытия преступления было крайне мало, следователи СКР проанализировали ситуацию и направили сыщикам отдельные поручения. Благодаря слаженным действиям следователей и сыщиков мужчину задержали практически по горячим следам.

Подозреваемым оказался гражданин Узбекистана, который находился на территории России без регистрации.

«Девочка гуляла недалеко от общежития, где проживает вместе с мамой. Она посещает детский сад, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Неожиданно к ней подошел 43-летний выходец из Средней Азии. Он стал трогать девочку за промежность, а потом уговорил ее поцеловать свой детородный орган».

После этого ребенок побежала к маме и рассказала о произошедшем.

Сейчас подозреваемый в совершении преступления задержан. С ним проводятся следственные действия. Если вина мужчины будет доказана в суде, то ему грозит до 20-лет лишения свободы.