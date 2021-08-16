Визит Меркель в Москву — всему на свете приходит конец. Колонка Сергея Малинковича

Казалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель будет вечным канцлером Германии, как моему поколению казался таковым властный Гельмут Коль. Но вот уже Меркель прибывает в Россию с прощальным визитом.

Комментарии к нему довольно едкие. Самые безобидные для уходящего канцлера состоят в том, что визит носит чисто символический характер последней гастроли. Более острые комментарии — Меркель едет получить у российских властей награду за добросовестный труд и договориться о своей будущей работе в одной из отечественных бизнес-структур. Так случилось с Герхардом Шредером, и это действительно нанесло болезненный укол германскому национальному сознанию.

wikipedia.org / Olaf Kosinsky

Но все эти язвительные посты не имеют под собой оснований. Меркель честно работала в интересах Запада и была серьезным и опасным геополитическим противником для России. Достаточно напомнить о ключевой роли немцев в перевороте на Украине в 2014 году, о роли Германии в поддержке Алексея Навального.

Другое дело, что фрау Меркель — ученица Гельмута Коля, профессиональный политик, успевшая побыть как пионеркой и комсомолкой в ГДР, так и ныне предпенсионеркой в ФРГ — реалистично смотрит на мир, на ситуацию в Европе и понимает, что с Россией придется считаться, если иное недостижимо.

Долгое время считалось, что между Меркель и главой нашего государства есть особое взаимопонимание. Действительно, долгий период, проведенный президентом России на работе в ГДР по линии советской разведки, положительно влияет на понимание российским руководством немецкой национальной психологии и механизма принятия в Германии политических решений. Импонировало это и немецким руководителям. Но на крутых поворотах новейшей истории Германия всегда жестко и последовательно играла на стороне США. Исключение составил лишь «Северный поток — 2».

О чем же будет последний серьезный разговор между двумя крупными политиками? Темы очевидны. Меркель постарается обеспечить преемственность диалога с новых германским правительством, но, впрочем, каким оно будет? Конечно, если у власти останется ХДС и его союзники, определенное влияние Меркель на процессы сохранится. Но если социал-демократы пойдут на сотрудничество с Левой партией и «Зелеными» и эта коалиция покажется немцам перспективной, определять восточную политику будут уже совсем другие люди. А «Альтернатива для Германии» (АДГ)? Для этой лояльной к России партии, которая лично у меня из-за ее правых традиций больших симпатий не вызывает, авторитета Меркель попросту не существует.

Между тем, АДГ может весьма успешно «выстрелить» на выборах в Бундестаг. Для нас Германия — основной партнер в Европе, большого выбора у России нет. Несмотря на красивые слова о равноправии в Евросоюзе, именно эта страна на две трети решает все в ЕЭС.

Кто бы ни оказался у власти в Берлине — будем разговаривать. Более всего российское руководство волнует, конечно, судьба «Северного потока — 2». Как поведет себя в отношении проекта левая коалиция, если окажется у власти? Ведь «Зеленые» Германии под предлогом борьбы за экологию (а на самом деле угождая требованиям США) резко атакуют газопровод.

flickr.com / martingerz2

А что, если ни одна из партий на немецких выборах не наберет большинства, ведь Германия не Россия. Конечно, уход от власти ХДС маловероятен, но не исключен. В серьезных странах при смене партий у власти внешняя политика не меняется. Германия — более чем серьезное государство, флагман и спонсор Евросоюза. Но, честно говоря, предсказать зигзаги внешнеполитической линии Берлина при новом канцлере очень сложно.

Меркель отстояла возможность заключения газового контракта с Россией в споре с США. Не потому что Россия ей нравится и не потому что фрау Ангела такой борец с американской гегемонией, какими были Вилли Брандт или Улоф Пальме, а потому что все немцы бережливы, если не сказать больше. Меркель возмущало требование американцев покупать газ у них, при том что русский газ дешевле, доступнее и этот путь был апробирован еще в 80-е годы XX века.

Но если на посту канцлера окажется агент влияния США, для России могут наступить еще более сложные времена в отношении с Европой, чем сейчас. Впрочем, не открою большого секрета, если скажу, что и Россия имеет в Германии много друзей — они есть во всех крупных партиях, в бизнесе, в госструктурах, в СМИ и среди политологов. Так что шансов у президента США Джона Байдена утопить наш газопровод на дне морей даже при форс-мажоре на выборах в Германии — немного. Да и сам Байден осознает, что при всем влиянии США на Европу в этом вопросе Россия не уступит, будет драться до конца, нажмет на все рычаги. Ведь речь идет и о больших деньгах, и о потенциальной возможности давить на партнеров. И то и другое нам необходимо.

ФБА «Экономика сегодня» /

Другая тема прощальной встречи — вероятно, Донбасс. На Западе многие критикуют Меркель за то, что визиту на Украину предшествует поездка канцлера в Москву. Непримиримые враги нашей страны сочли это непозволительной и символической уступкой. Объективный взгляд показывает, что это чепуха.

Уже сам по себе визит Меркель на Украину раздражает Москву. И действительно, грязные дела Запада в 2014-м году так и не принесли бывшей советской республике сегодня, спустя шесть лет после переворота, ни мира, ни спокойствия, ни экономического благополучия. Однако решив перед Киевом посетить Москву, Меркель не только стремится успокоить российские власти. Она как реальный политик прекрасно осознает влияние какой страны более весомо, за кем на постсоветском пространстве авторитет и сила, и попросту следует сложившимся обстоятельствам.

Впрочем, сам разговор о судьбе Донбасса будет как всегда тяжелым и конфликтным. Российское руководство не спешит признавать независимость ДНР и ЛНР, на чем настаивает левая оппозиция нашей страны, но четко заявляет о том, что интересы и безопасность народа Донбасса будут нами гарантированы. Германия же хочет добиться возвращения Донбасса в состав Украины де-факто, лишь побудив Киев формально признать специфичность региона со всеми вытекающими последствиями.

Безусловно, Меркель гораздо легче вести дела с главой нашего государства, чем с президентом Украины Владимиром Зеленским, потому что последний — непрофессиональный политик, он чрезмерно эмоционален и склонен к противоречивым заявлениям и театральным эффектам. Кроме того, в отличие от российского президента, да и в большой степени от Меркель, Зеленский — несамостоятелен. Он подвержен влиянию США, Великобритании и многочисленных ФПГ в своей стране.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Такие шаги Зеленского, как неприкрытые репрессии против основной оппозиционной партии в Раде Украины и оппозиционных СМИ, ставят Меркель в сложное положение, поскольку дают России возможность предъявлять Берлину очень серьезные претензии. Конечно, Меркель и германский политический истеблишмент в целом очень хотели бы внешней стабилизации внутриукраинского конфликта, чтобы роль Германии и Запада в организации кровавого переворота в 2014 году постепенно забылась. Но эти благие пожелания игнорируют подлинные интересы жителей ДНР и ЛНР, глубину и причины раскола между востоком и западом Украины. Поэтому, полагаю, Меркель лишь предстоит выслушать от российского руководства сухое и скрупулезное перечисление элементарных условий, содержащихся в Минских соглашениях, которые Киев так и не удосужился выполнить.

Заключительной темой для беседы будет, видимо, ситуация с правами человека в Белоруссии и судьба разных иноагентов в России. Что касается Минска, то для России главное — чтобы при любом главе соседнего государства Белоруссия оставалась бы союзником, частью общего государства. При соблюдении этого условия можно было бы обсуждать ситуацию в соседней стране. Но после того, как оппозиция в Белоруссии перестала выходить на улицы, у Москвы попросту нет серьезного предмета для разговора об Александре Лукашенко с кем-либо, кроме самого Лукашенко.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Относительно некоторых российских оппозиционеров российские власти вежливо ответят на все вопросы фрау Меркель, кто, где и как сидит, но разговор будет носить сугубо формальный характер. Только что к выборам в Бундестаг Германии не хотели ни под каким видом допускать Германскую компартию.

Маленькая организация год от года едва набирает сотые или десятые процента голосов, но даже в таком виде она раздражает германские власти. В итоге вся страна еле уговорила немецкий Центризбирком сохранить ГКП, этот реликт брежневской эпохи, в бюллетене. Впрочем, гораздо более серьезная Левая партия Германии, неизменно представленная в парламенте, официально находится под защитой ведомства по охране конституции, то есть контрразведки. Просто властям Германии не нравится, что эта партия робко говорит о социализме и меньше, чем все остальные партии бундестага, ругает ГДР. А это уже грех.

Вообще меня всегда поражало, как такие люди, как Шредер и Меркель, могли говорить о германском единстве, об общности судьбы западных и восточных немцев, но при этом начисто игнорировали успехи, опыт, наработки и ценности Германской Демократической Республики. Вот почему итоги выборов на востоке и западе Германии так разнятся. Вот почему сохраняется немалый раскол в ментальности «осси» и «весси». Миллионам немцев навязывается миф о том, что 40 лет они, их родители и дети жили в преступном государстве, а ведь это совсем не так. И антифашистские ценности были выражены в ГДР гораздо более ощутимо, чем в Западной Германии. Грустно и несправедливо.



Так что, госпожа Меркель, сначала со своими диссидентами и грехами разберись, а потом будем говорить о наших. Хорошего вам, экс-канцлер, на пенсии настроения и здоровья.