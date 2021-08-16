В МИД России рассказали о стабилизации обстановки в Афганистане

Москва, 16 августа. Россия установила рабочие контакты с представителями новых властей в Афганистане, сообщили в МИД РФ.

Представители движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) приступили к наведению общественного порядка в Кабуле. Талибы гарантируют безопасность местным жителям и зарубежным дипломатам.

«Обстановка в Кабуле и Афганистане в целом стабилизируется», — сообщили в МИД России.

Ранее в МИД РФ назвали талибов более договороспособными по сравнению с правительством в Кабуле. Однако Москва готовится ко всем возможным вариантам развития событий в Афганистане.

1 Организация запрещена на территории РФ.