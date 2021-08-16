Доктор Мясников предупредил о мутации вируса SARS-CoV-2 в более опасную форму

Москва, 16 августа. Известный врач и телеведущий Александр Мясников предупредил жителей России о приходе более мощного штамма коронавируса «Бета» в сентябре этого года.

Вирус SARS-CoV-2 мутирует медленнее вируса гриппа, но, учитывая темпы вакцинации, останется тот, который окажется более устойчив к прививкам, предупредил доктор. В частности, осенью ожидается волна распространения нового штамма «Бета» или его южноафриканской версии. Имеющиеся вакцины против этого штамма пока бессильны, сказал Мясников. Единственное, что можно сделать, — продолжать прививаться.

«Максимум, что мы должны сделать, — массово вакцинироваться. Больше ничего мы сделать не можем», — отметил медик.

Доктор также объяснил, почему вспышки в разных странах происходят в разное время. Волна заражения идет три месяца, сказал доктор. В Европе был подъем в то время, когда в России болезнь стала отступать. Поэтому очередной виток в РФ ожидается осенью, пояснил врач. Нужно переводить коронавирус в ранг обычных болезней, считает Мясников. И в этом поможет массовая вакцинация, помогающая снизить смертность и тяжелые осложнения, подчеркнул доктор.

Алкоголь в небольших дозах может быть полезен в качестве профилактики коронавируса, считает врач Александр Мясников. Умеренные дозы спиртного имеют антидепрессивный эффект и снижают риск болезней сердца, отметил доктор.