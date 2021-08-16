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S7 может запустить рейсы из России в Египет в сентябре

  /   Обновлено: 16 августа 2021 17:33
Общество
S7 может запустить рейсы из России в Египет в сентябре
Федеральное агентство новостей  /  Ирина Пятина

Москва, 16 августа. Авиакомпания S7 может начать осуществлять перелеты из России на курорты Египта в сентябре этого года. Представители перевозчика заявили о такой готовности.

Таким образом, для россиян откроется больше возможностей отправиться на египетские курорты. Ориентировочно окончательное решение примут в течение первого осеннего месяца.

Ранее также стало известно, что власти России одобрили увеличение числа рейсов из страны в Египет в три раза. Так, с 27 августа планируется выполнять не пять рейсов, а 15, отметили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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