S7 может запустить рейсы из России в Египет в сентябре

Москва, 16 августа. Авиакомпания S7 может начать осуществлять перелеты из России на курорты Египта в сентябре этого года. Представители перевозчика заявили о такой готовности.

Таким образом, для россиян откроется больше возможностей отправиться на египетские курорты. Ориентировочно окончательное решение примут в течение первого осеннего месяца.

Ранее также стало известно, что власти России одобрили увеличение числа рейсов из страны в Египет в три раза. Так, с 27 августа планируется выполнять не пять рейсов, а 15, отметили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.