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Неизвестные сожгли более 30 ампул с вакциной от COVID-19 в Тамбовской области

  /   Обновлено: 16 августа 2021 17:31
Происшествия
Неизвестные сожгли более 30 ампул с вакциной от COVID-19 в Тамбовской области
pixabay.com

Тамбов, 16 августа. Полицейские обнаружили на месте угасшего костра в селе Павлодар Жердевского района свыше трех десятков сожженных ампул с вакциной от коронавирусной инфекции.

Прогоревший костер находился в 40 м от здания фельдшерского пункта. Сотрудники полиции обнаружили в нем 32 ампулы, в каждой из которых было по 0,5 гр вакцины от коронавируса, сообщили представители УМВД по Тамбовской области.

По предварительной версии следствия, злоумышленник мог уничтожить препарат для скрытия улик преступления. В настоящее время проверяются все медицинские работники населенного пункта. Также правоохранители получили серию сожженных вакцин для проведения комплекса мероприятий, направленных на выяснение обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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вакцина костер тамбовская область коронавирус
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