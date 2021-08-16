Вассерман: «Моё тело — общее дело. Антипрививочники опасны не только для себя»

Расхожим лозунгом «моё тело — моё дело» отбрыкиваются от общества многие, по выражению Аркадия и Бориса Натановичей Стругацких, желающие странного (в повести «Попытка к бегству» на планете, где происходят основные события, жёсткий феодализм азиатского стиля и предполагается, что таким термином обозначены в основном его противники; за десятилетия после написания книги в стране накоплен опыт, доказывающий, что желание странного — далеко не всегда стремление к лучшему). Тут и детоненавистники, утешающие себя рекламным названием «свободные от детей» (childfree), и уходящие от соучастия в формировании новых поколений иными способами — вроде перевоспитания себя (и по возможности окружающих) в гомосексуалисты, и не столь опасные — например, превращающиеся в холсты для татуировщиков…

Общество со всеми подобными странностями понемногу мирится. В самом деле, далеко не все искренне сторонящиеся чужих детей способны столь же искренне возлюбить собственных — так нужно ли обрекать их отпрысков на безрадостное детство? Сходным образом нежелательно принуждать к деторождению и детовоспитанию гомосексуалистов — более того, необходимо запрещать им участие в этом важнейшем для всего живого занятии. Мировая статистика давно и убедительно доказала: дети, воспитанные в неполной семье, испытывают в среднем больше сложностей при формировании собственной семьи, чем воспитанные в полной, ибо в детстве не имели образца для будущего самостоятельного семьестроения, а дети, воспитанные гомосексуальными коллективами, испытывают ещё больше сложностей, ибо в детстве познакомились с неправильным образцом. Уж и не говорю об увлечении татуировкой, пирсингом и прочим изменением тела: охота человеку работать пугалом — так для него достаточным наказанием можно признать само соболезнующее внимание большинства окружающих.

Но с момента появления прививок против коронавируса, обнаруженного в 2019‑м году, лозунг «моё тело — моё дело» взяли на вооружение антипрививочники — в качестве последнего рубежа сопротивления. Когда разбиты все их фантазии об опасности вакцин, разработанных в Российской Федерации, или о большей, нежели сама болезнь, опасности ещё какой-то вакцины, им остаётся только детское «не хочу — не буду!»

Беда только в том, что болезнь — дело далеко не личное.

Федеральное агентство новостей /

Антирусские активисты уже давно сравнивают статистические отчёты о числе умерших от коронавируса и общем приросте смертности в РФ за последний год. Понятно, второе число больше, из чего тоталитарная секта «либералы» делает вывод: власть скрывает подлинные сведения, пытается рисовать благостную картину эффективной борьбы с эпидемией. Ведь данная секта считает власть не менее лживой, чем сами сектанты, и не понимает даже, что искажение данных о положении дел мешает самой же власти работать (в связи с чем за такое искажение карают не всегда и не везде гласно, но всегда и везде жёстко). Увы, на самом деле всё куда хуже, чем в сектантских фантазиях. Львиная доля прироста смертности порождена вынужденным отвлечением сил медиков и прочих ресурсов здравоохранения от плановой работы на эпидемическую. Перепрофилирование родильных домов и онкологических клиник, переключение их специалистов на скоропостижно востребованную специальность — это не только медицинский подвиг, но и ослабление защиты рожениц и новорождённых, задержки в лечении опухолей, с каждым днём разрастающихся всё опаснее… И чем дольше бушует эпидемия, чем больше сил оттягивает на себя — тем страшнее потери от других болезней. А чем меньше народу прививается, чем больше покупают липовые сертификаты прививок — тем дольше протянется эпидемия, тем больше будет жертв заболеваний, вроде бы никоим образом не связанных с коронавирусом.

Но это даже меньше, чем полбеды. Отвлечение медицинских сил от плановой работы может быть порождено причинами, не зависящими от нас самих — например, стихийными бедствиями. При болезнях же, передающихся от человека к человеку без промежуточных носителей, каждый, в чьём организме зараза уже размножается, заражает ещё нескольких (в случае агрессивных штаммов вроде самого распространённого сейчас «дельта» — несколько десятков) ещё до того, как заметит первые признаки своего заболевания (в инкубационном периоде — говорят медики). Чем меньше привитых — тем быстрее нарастает эпидемическая лавина.

Итак, применительно к прививкам от заразных болезней лозунг «моё тело — моё дело» означает не просто стремление перевалить на других какие-то личные проблемы лозунгоносца, а создание лишних осложнений и неприятностей для окружающих и в конечном счёте для общества в целом. Посему надлежит пресекать продиктованное таким лозунгом поведение как покушение на убийство. А уж по злому ли умыслу или по преступной глупости — суд разберётся.

(Напоминаем: по просьбе Анатолия Вассермана его колонки выходят с авторский орфографией и пунктуацией. Кроме того, не устаем повторять, что мнение уважаемого колумниста может не совпадать с мнением редакции. — Прим. ФАН).