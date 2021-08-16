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Башар Асад принял лидера иракского ополчения «Хашд Шааби»

  /   Обновлено: 16 августа 2021 17:31
Новости Сирии
Башар Асад принял лидера иракского ополчения «Хашд Шааби»
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Дамаск, 16 августа. Президент Сирии Башар Асад принял председателя иракских Сил народной мобилизации («Хашд Шааби») Фалеха аль-Файяда.

Согласно сообщению агентства SANA, последний передал главе сирийского государства пригласительное письмо премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми для участия в конференции стран-соседей, которая состоится в конце августа в Багдаде. В этой связи глава иракского правительства подчеркнул важность координации между двумя государствами для установления стабильности в регионе.

В ходе переговоров Асад и Аль-Файяд обсудили вопросы двустороннего сотрудничества во всех областях, особенно в сфере борьбы с терроризмом и контроля за безопасностью границ. Отмечена также необходимость наращивать объемы сирийско-иракской торговли для развития экономик двух государств.

Конференция в Дамаске

Согласно информации телеканала Al Mayadeen, в Багдадской конференции примут участие лидеры Саудовской Аравии, Ирана, Турции, ОАЭ, Катара, Египта и Иордании. Таким образом Ирак прилагает усилия для объединения лидеров этих стран и поиска общих точек сближения между ними. Ожидается, что на мероприятии также будет присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон.

Арабские и западные СМИ в последние дни сообщали о давлении на Ирак, чтобы правительство этой страны не приглашало сирийское руководство на саммит. Примечательно, что МИД Ирака тоже опроверг отправку приглашения Башару Асаду.

«Правительство Ирака не несет ответственности за это приглашение. Официальные приглашения направляются с официальным письмом и от имени премьер-министра Ирака, и никакая другая сторона не имеет права выдавать приглашение от имени правительства Ирака. Требуется разъяснение», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны.

Отношения двух стран

Дамаск и Багдад в целом сохраняют теплые отношения, обе страны являются близкими союзниками Ирана. Кроме того, Ирак воздержался на голосовании за исключение Сирии из Лиги арабских государств (ЛАГ).

В 2015 году Россия, Сирия, Ирак и Иран договорились создать в Багдаде информационный центр для борьбы с «Исламским государством»1 (ИГ1, террористическая организация запрещена в РФ). В феврале 2017 года Ирак в координации с официальным правительством Сирии нанес свой первый авиаудар по целям ИГ арабской республике. В том же году Багдад, наряду с Тегераном, подписал соглашение об активизации военного сотрудничества с Дамаском.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сирия асад ирак хашд шааби
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