«Роллс-Ройс» за 31 миллион рублей сожгли у бизнесмена в Севастополе

Севастополь, 16 августа. Неизвестный мужчина сжег элитный автомобиль, принадлежавший предпринимателю из Севастополя. Как стало известно ФАН, иномарка сгорела в ночь на 14 августа.

В дежурную часть полиции по Балаклавскому району Севастополя около 03:00 14 августа обратилась 50-летняя жительница Москвы. Она сообщила, что возле апартаментов, которые находятся в элитном отеле, неизвестный поджег автомобиль «Роллс-Ройс» стоимостью 31 млн. 100 тысяч рублей. Она отметила, что иномарка зарегистрирована на ее приятеля, у которого свой бизнес по производству картона.

Блюстители закона не смогли задержать злоумышленника по горячим следам. Он не оставил практически никаких следов, кроме своего изображения на камерах наружного наблюдения.

«На видео видно, как ночью к элитной иномарке походит неизвестный мужчина, которому на вид около 35 лет, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Пироман поставил на автомобиль канистру, предположительно с бензином, после чего иномарка загорелась. Как сообщил хозяин, авто он приобрел в январе 2020 года».

Местные стражи порядка возбудили по данному факту уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Если подозреваемый будет установлен и его вина будет доказана в суде, то ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Кстати, на женщину, заявившую о поджоге, зарегистрированы в Москве элитный немецкий внедорожник и микроавтобус.