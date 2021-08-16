Поиски пропавшего челябинца в Сочинских горах приостановлены из-за непогоды

Краснодар, 16 августа. В Сочинских горах из-за непогоды приостановили поиски пропавшего девять дней назад туриста из Челябинска, сообщили в южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Поиски пропавшего туриста начались 7 августа, когда к кубанским спасателям поступило обращение от родителей пропавшего челябинца. По их словам, мужчина должен был находиться в горах с 31 июля по 3 августа, однако 2 числа он не вышел на связь.

В поисках пропавшего было задействовано 111 человек. Основную часть составляют специалисты ЮРПСО МЧС России и «Кубань-спас», им помогает Южный конно-кинологический центр МЧС России, а также вертолетчики Южного авиационно-спасательного центра МЧС.

В пресс-службе ведомства пояснили, что на второй день поисков спасатели нашли палатку туриста, однако найти самого пропавшего не удалось.

Две группы спасателей продолжали поиски на выходных. Они обследовали тропы первого притока реки Пслух до стоянки на Бзерпинском карнизе. Также группа спасателей исследовала ледник Холодный. Но в связи с неблагоприятными погодными условиями, поиски были приостановлены.

Ранее ФАН рассказывал, как спелеологическая группа Перовского клуба Москвы при спуске в пещеру Веревкина, расположенную на Гагрском хребте в Абхазии, обнаружила тело мужчины, провисевшее на глубине 1100 метров с ноября прошлого года.