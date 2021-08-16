Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 августа 19:09
19:06
Шоу-бизнес
Делавшая аборты в молодости Ольга Шукшина до сих пор думает о своих нерожденных детях
19:05
Политика
Коровин доказал совместимость активной внешней политики и внутреннего освоения России
19:04
Общество
Ученые рассказали, как события 2014 года повлияли на археологические раскопки в Крыму
19:04
Общество
Яблочный Спас 2021: что за праздник, традиции и приметы, что нельзя делать 19 августа
19:01
Происшествия
Стадион «Ак Барс Арена» подал в суд на футбольный клуб «Рубин»
19:00
ФАН-ТВ
Музей оловянных солдатиков появился в Тбилиси
18:59
США
Полицейские в США 16 раз «поджарили» латиноамериканца электрошокером
18:57
Армия
Пентагон намерен направить в Афганистан еще тысячу военных
18:56
Общество
Адвокат Юкша раскрыл причину высокой поддержки партии «Родина» среди народа
18:50
Происшествия
Суд вынес приговор экс-директору "Севастопольгаза" за растрату более 16 млн рублей
Все новости

Поиски пропавшего челябинца в Сочинских горах приостановлены из-за непогоды
Происшествия
Поиски пропавшего челябинца в Сочинских горах приостановлены из-за непогоды
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Макс Чуев

Краснодар, 16 августа. В Сочинских горах из-за непогоды приостановили поиски пропавшего девять дней назад туриста из Челябинска, сообщили в южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Поиски пропавшего туриста начались 7 августа, когда к кубанским спасателям поступило обращение от родителей пропавшего челябинца. По их словам, мужчина должен был находиться в горах с 31 июля по 3 августа, однако 2 числа он не вышел на связь. 

В поисках пропавшего было задействовано 111 человек. Основную часть составляют специалисты ЮРПСО МЧС России и «Кубань-спас», им помогает Южный конно-кинологический центр МЧС России, а также вертолетчики Южного авиационно-спасательного центра МЧС.

В пресс-службе ведомства пояснили, что на второй день поисков спасатели нашли палатку туриста, однако найти самого пропавшего не удалось.

Две группы спасателей продолжали поиски на выходных. Они обследовали тропы первого притока реки Пслух до стоянки на Бзерпинском карнизе. Также группа спасателей исследовала ледник Холодный. Но в связи с неблагоприятными погодными условиями, поиски были приостановлены. 

Ранее ФАН рассказывал, как спелеологическая группа Перовского клуба Москвы при спуске в пещеру Веревкина, расположенную на Гагрском хребте в Абхазии, обнаружила тело мужчины, провисевшее на глубине 1100 метров с ноября прошлого года. 

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Поиски пропавшего челябинца в Сочинских горах приостановлены из-за непогоды
сочи горы краснодарский край поиски туриста
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru