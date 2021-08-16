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Делегация торгово-промышленных палат Египта посетит Ливию
Ливия
Делегация торгово-промышленных палат Египта посетит Ливию
Федеральное агентство новостей  /  pixabay.com

Триполи, 16 августа. Глава Генерального союза торгово-промышленных и сельскохозяйственных палат Ливии Мухаммад Раид заявил о скором прибытии в столицу делегации из Египта. Об этом сообщает издание Observer.

Изначально визит планировался на воскресенье, однако его пришлось перенести из-за ограничительных мер. Переходное Правительство национального единства по рекомендации министерства здравоохранения государства ввело временный локдаун для предотвращения распространения COVID-19.

Член Федерации промышленности Египта Айман аль-Карра перед вылетом в Триполи пообщался с журналистами. По его словам, делегация обсудит с ливийскими бизнесменами и профильными учреждениями, заинтересованными в экономическом сотрудничестве, возможность участия компаний в реконструкции и других инвестиционных проектах страны. Одним из главных аспектов станет объединение усилий по работе в сельскохозяйственной сфере.

Два североафриканских государства активно развивают взаимовыгодное партнерство после формирования переходного правительства. Все началось с приезда дипломатической миссии и открытия границы.

В настоящее время ведутся переговоры по возвращению трудовых мигрантов в Ливию. Как ожидается, они помогут в восстановлении разрушенной инфраструктуры.

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сотрудничество ливия египет
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