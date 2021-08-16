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Карпин объяснил невызов в сборную России Дзюбы и Соболева

  /   Обновлено: 16 августа 2021 17:11
Спорт
Карпин объяснил невызов в сборную России Дзюбы и Соболева
Global Look Press  /  Zamir Usmanov/Russian Look

Москва, 16 августа. Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему Артем Дзюба и Александр Соболев не были вызваны в национальную команду на сентябрьские матчи.

Состав сборной России по футболу на сентябрьские матчи отборочного турнира к чемпионату мира в Катаре был опубликован 16 августа. В национальную команду не были приглашены форварды «Зенита» и «Спартака» Артем Дзюба и Александр Соболев, которые принимали участие в Евро-2020. Решение не вызывать нападающих в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» объяснил тренер сборной России Валерий Карпин.

«Ни для кого не секрет, что они не в лучшей форме, по разным причинам. Артем вчера не попал в стартовый состав «Зенита», Соболев тоже не играл последние две игры в старте. Чтобы играть в сборной, сначала нужно играть за свой клуб», — подчеркнул специалист.

В сентябре сборная России проведет матчи с Хорватией, Мальтой и Кипром. После трех туров национальная команда занимает второе место в турнирной таблице группы H.

Ранее РФС опубликовал состав сборной России на сентябрьские матчи. Тренерский штаб Карпина вызвал в национальную команду 31 футболиста.

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футбол дзюба соболев сборная россии карпин
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