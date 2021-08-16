Турист сорвался с 80-метровой скалы в Башкирии и погиб

Уфа, 16 августа. Турист из Уфы погиб, сорвавшись со скалы в Белорецком районе. Это уже пятое падение с высоты за минувшую неделю.

Трагедия произошла возле станции Айгир. Экстремал приехал покорять скалу Зубы Шурале на северном склоне хребта Караташ, однако в какой-то момент поскользнулся на камнях и сорвался.

Высота пика составляет 80 метров. Это уже пятый случай падения с высоты за минувшую неделю в республике. Жертвами трагедии стали два человека.

Спасатели ранее сняли туриста со скалы на Манском плесе. Мужчина решил залезть на гору, расположенную на противоположном берегу реки. Он добрался до нее вплавь, поднялся на вершину, но по каким-то причинам самостоятельно спуститься уже не смог.