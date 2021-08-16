Бойцов Погранслужбы США обстреляли из Мексики

Сан-Диего, 16 августа. Агентов пограничного патруля США (USBP) обстреляли неизвестные вблизи горы Отай в округе Сан-Диего, Калифорния. Нападающие вели огонь со стороны Мексики. Сообщение появилось на официальном сайте USBP.

Disparan contra Agentes de la Patrulla Fronteriza desde Méxicohttps://t.co/9sssxrn2QE — MikeRogers???????????????????????????????????????????????? (@Mikeboy12673298) August 14, 2021

Согласно информации от пограничной службы, инцидент произошел 9 августа в 9 часов утра. Правоохранители арестовали группу нелегальных мигрантов неподалеку от горы Отай и сопровождали их, когда по ним открыли огонь со стороны Мексики. Оперативники тут же приказали беженцам укрыться и сами заняли оборонительные позиции. Прибывшее на помощь подкрепление не обнаружило стрелявших. Местные жители сообщили, что видели, как несколько человек с мексиканской стороны бежали из этого района на фургоне и мотоцикле.

«Пограничное насилие представляет собой серьезную угрозу общественной безопасности и пограничным агентам, ответственным за национальную безопасность. Мы относимся к этому событию очень серьезно. Инцидент находится под следствием, и патрулирование в этой области увеличилось», — заявили в USBP.

В результате нападения никто не пострадал, расследование обстоятельств стрельбы продолжается.

Инцидент в Калифорнии произошел спустя три дня после того, как сотрудники пограничного патруля сообщили об очередной стрельбе в Эль-Пасо, штат Техас. Операторы камер наблюдения в этом секторе подтвердили присутствие двух неизвестных, вооруженных крупнокалиберными винтовками.

Ситуация на границе

Южная граница США и Мексика сейчас переживают серьезный гуманитарный кризис, связанный с наплывом беженцев из Гватемалы, Гондураса, Гаити и других стран. По итогам июня, пограничные службы США задержали 118 тыс. мигрантов. Количество беженцев увеличилось на 5% по сравнению с предыдущим месяцем.

По данным Погранично-таможенной службы (CBP), в июне было задержано 123 тыс. «уникальных» беженцев, остальные уже стояли на учете. Большинство — это взрослые мигранты, пытающиеся попасть в США в одиночку. На юго-западной границе на 8% также увеличилось количество задержанных детей: с 14,1 тыс. в мае до 15,2 тыс. в июне. К тому же на 25% выросло число семей, стремящихся в Америку: с 44,7 тыс. в мае до 55,8 тыс. в июне.

wikipedia.org / U.S. Customs and Border Protection / Public Domain

Рост миграционных потоков напрямую связан с тем, что действующий президент аннулировал меры против нелегального переселения, принятые Дональдом Трампом. Позже американский лидер и высшие чиновники призвали беженцев из государств Центральной Америки «не приближаться к границам США». Решение Байдена не депортировать несовершеннолетних привело к росту числа детей-мигрантов, которые самостоятельно переходят границу и остаются на американской территории.