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Ученые отправились в экспедицию на Курилы в поисках редких филинов
ФАН-ТВ
Ученые отправились в экспедицию на Курилы в поисках редких филинов

Трех птенцов рыбного филина доставили в Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Желторотых привезли для того, чтобы помочь сохранить популяцию и искусственно поднять численность редких птиц.

Около 400 пар рыбного филина осталось на всей территории России. За последнее десятилетие на некоторых территориях численность этих хищников сократилась в четыре раза. Это происходит из-за дефицита еды: филины питаются свежей рыбой из проточных источников, а их с каждым днем становится меньше.

«Основная цель Московского зоопарка в деле сохранения рыбного филина — создание искусственной популяции. Вид вымирает — а гарантированное выживание невозможно даже в заповеднике. Один внезапный большой кризис (например, массовое заболевание) может погубить весь вид навсегда», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

В 2017 году специалисты по сохранению рыбного филина объединились. Теперь для сохранения популяции создают заповедники, развешивают гнезда, следят за здоровьем пернатых.

Каждую весну специалисты отправляются обследовать искусственные гнезда вне природоохранной зоны. В этом году ученым повезло — они привезли несколько маленьких филинов в Центр воспроизводства. Обычно в гнезде выживает только один птенец — зоозащитники забрали только тех, кто был заранее обречен на гибель.

Первые дни в Центре воспроизводства птенцы ели меньше обычного, были насторожены. Но через три дня привыкли — аппетит улучшился. Птенцов назвали Кусакой, Бросакой и Лежакой. Имена им дали, руководствуясь поведением юных хищников в непонятных ситуациях.

 

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