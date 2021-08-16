Сирийские школьники прилетели в Москву по приглашению Шойгу

Москва, 16 августа. Изучающие русский язык сирийские школьники прилетели в Москву по приглашению главы Минобороны России Сергея Шойгу, сообщили в пресс-службе «Юнармии».

Все 46 ребят, прибывшие в столицу, давно мечтали познакомиться с историей, традициями и культурой России. Они побывали в Музее Победы на Поклонной горе и были впечатлены трехмерной панорамой Брестской крепости.

«Война против террористических организаций в Сирии ведется несколько лет, и она изменила судьбы многих семей. Среди школьников есть дети погибших военнослужащих сирийской армии», — поделился лидер «Юнармии», олимпийский чемпион по гимнастике Никита Нагорный.

Позднее ребята посетили Парк «Патриот» в подмосковной Кубинке. Они осмотрели экспозицию «Подвиг народа», прошли вместе с советскими солдатами путь от Бреста до Берлина, оказались в библиотеке блокадного Ленинграда, в военном госпитале и кабинете Иосифа Сталина.

Во время экскурсии сирийских школьников сопровождали юнармейцы из Москвы. Они с удовольствием общались с гостями на русском языке.

«Я впечатлен тем, как хорошо они говорят на русском. Языкового барьера не было. Мы говорила на разные темы, про школу, про хобби», — поделился своими впечатлениями юнармеец Евгений Бурлаков.

Сирийских ребят также ждет посещение планетария и экскурсия по ВДНХ. Поездка организована при поддержке правительства Москвы, Россотрудничества и общества ветеранов «Боевое братство».

Ранее стало известно, что юнармейцы примут участие в Детском авиакосмическом салоне, который пройдет 21 августа в Жуковском. В рамках мероприятия пройдут соревнования по авиамоделированию и мотокросс.