Железняк: Переход власти к «Талибану» стал логичным концом бездарной политики США

Переход власти к «Талибану»1 (террористическая организация, запрещенная в России) и окончание войны, о которой объявили представители движения в Афганистане, является логичным итогом бездарной политики США и их протеже в этой многострадальной стране. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

По словам депутата, гуманитарная ситуация и миграционный кризис на всем пространстве от Средней Азии до Европы продолжат усугубляться под влиянием происходящих событий, и найти грамотные решения для нормализации обстановки без России невозможно.

«США за все время нахождения в Афганистане не только не решили ни одной из стоящих перед государством проблем, но и создали новые, намеренно оставляя за собой страшную смесь из нищеты, наркоторговли, криминала и терроризма, — подчеркнул парламентарий. — Бесславный выход США из Афганистана спровоцировал обострение внутренних проблем в стране и вылился в переход власти к талибам с массовыми потоками беженцев».

Сергей Железняк заявил, что за время присутствия войск США страна закрепила за собой статус главного поставщика наркотиков: производство опиумного мака и торговля опиумом увеличились в десятки раз.

«За 20 лет нахождения в Афганистане США не сумели добиться запуска мирного процесса, угроза терроризма нарастает, экономика разорена, общественный консенсус разрушен, на территории страны открыто действуют самые опасные международные террористические группировки», — добавил политик.

Prt Scr youtube.com / Rob

Парламентарий отметил, что большой потенциал Афганистана из-за его географического положения мог сделать его центром пересечения транспортных путей, соединяющих крупнейшие государства, что могло бы поднять экономику страны и уровень жизни граждан.

«Но США проблемы населения Афганистана не волновали на протяжении всех лет фактической оккупации, не волнуют и сейчас, — обратил внимание Железняк. — Понимая, что находиться в стране опасно, а взять больше нечего, США ретировались, бросив людей на произвол судьбы».

Депутат Госдумы выразил мнение, что хаос, творящийся в Афганистане сейчас, грозит значительным увеличением напряженности в Азии и на южных рубежах России.

«Поэтому мы очень внимательно следим за развитием ситуации, — пояснил Сергей Железняк. — Огромное количество людей стремятся покинуть Афганистан, опасаясь за свою жизнь. Беженцы станут большой головной болью для прилегающих стран, а также спровоцируют новую волну миграции в Европу. На фоне продолжающейся пандемии и соответствующих ограничений проблемы беженцев становятся еще более острыми. В их решении необходимо участие мирового сообщества, а не только граничащих с Афганистаном государств».

Ранее Сергей Железняк раскрыл цель визита Ангелы Меркель в Россию 20 августа.

1 Организация запрещена на территории РФ.