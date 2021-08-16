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Пожилого жителя Бурятии подозревают в совращении детей
Происшествия
Пожилого жителя Бурятии подозревают в совращении детей
pxhere.com

Улан-Удэ, 16 августа. Маньяк-пенсионер из Улан-Удэ катал на машине соседских детей, приставал к ним и отпускал домой.

О приставаниях пожилого соседа рассказали сами мальчики. По их словам, пожилой мужчина сажал их в свой автомобиль и разрешал немного порулить. Он увозил их подальше от дома и долго трогал за интимные места.

Предположительно, пострадавших от действий озабоченного пенсионера гораздо больше: порядка десяти человек, и все — мужского пола. Однако заявлений в полицию подано только два.

В данный момент педофил задержан и находится в СИЗО. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ за насильственные действия сексуального характера. Ведется следствие.

За развращения и насилие несовершеннолетних 19-летний житель Волгограда ближайшие 20 лет проведет за решеткой. В период с 2018 по 2020 год жертвами педофила стали семь девочек, возраст которых от 11 до 17 лет.

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уголовное дело бурятия маньяк совращение несовершеннолетних
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