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Путин подписал указ о снятии Васильевой с поста главы попечительского совета РАО

  /   Обновлено: 16 августа 2021 17:02
Политика
Путин подписал указ о снятии Васильевой с поста главы попечительского совета РАО
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 16 августа. Бывший министр просвещения Ольга Васильева освобождена от должности главы попечительского совета РАО. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Документ, подписанный главой государства, опубликован на официальном сайте правовой информации.

С августа 2016 по май 2018 года Васильева занимала пост министра образования и науки страны. С марта 2020 года она исполняла обязанности руководителя попечительского совета РАО. В июне 2021 года Ольгу Васильеву переизбрали президентом Российской академии образования.

Ранее Владимир Путин присвоил звание генерала армии командующему ВКС России Сергею Суровикину. В декабре 2017 года военачальник стал Героем РФ.

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Все новости / Политика / Путин подписал указ о снятии Васильевой с поста главы попечительского совета РАО
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