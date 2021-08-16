На «Армии-2021» впервые пройдет фестиваль робототехники и инновационных технологий

Москва, 16 августа. Первый фестиваль робототехники и инновационных технологий «РобоАрмия» будет проходить в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2021».

Известно, что интерактивная площадка представит широкой публике лучшие передовые разработки ученых со всей страны в сфере робототехники, бионики, космических, авиационных, VR и AR технологий. Уникальные мастер-классы и экспонаты помогут расширить кругозор как детям, так и взрослым. На «РобоАрмии» каждому желающему можно будет приобрести массу полезных навыков, а молодым специалистам — повысить свою квалификацию.

В рамках данного фестиваля 25–28 августа также пройдет Всероссийский научно-технический конкурс «ИнтЭРА», в котором могут участвовать юнармейцы или желающие вступить в их ряды.

Ранее сообщалось, что на грядущем форуме «Армия-2021» делегаты от Минпромторга и Минобороны РФ вынесут на обсуждение перспективы развития строительства в Арктическом регионе.