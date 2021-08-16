Лесник за взятку разрешал рубить деревья в Иркутской области

Иркутск, 16 августа. Старший инспектор одного из лесничеств в Иркутском районе стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в получении взятки.

Следствие установило, что лесничий разрешал черным лесорубам незаконно рубить деревья. В благодарность за попустительство злоумышленники платили ему взятку в размере 175 тыс. рублей. Фигурант также сообщал им о проведении рейдовых мероприятий, связанных с незаконной вырубкой леса на территории Иркутского района.

Расследование уголовных дел продолжается.

Тем временем «черные лесорубы» в Прикамье вырубили деревьев на 50 млн рублей. Организатор преступной группы получил пять лет тюрьмы, а его сообщники — от 1 года 8 месяцев до пяти лет колонии общего режима.