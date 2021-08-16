Екатерина Стриженова показала свекровь-монахиню в окружении 12 правнуков

Москва, 16 августа. Телеведущая Екатерина Стриженова опубликовала редкое фото со своей свекровью-монахиней. Знаменитость показала пожилую женщину в окружении 12 правнуков.

Удивительный снимок появился на странице Стриженовой в Instagram. По словам ведущей, большая семья приехала поздравить монахиню с днем рождения.

«Впервые на день рождения моей свекрови матушки Юдифь (в миру Любовь Васильевна Стриженова) собрались все 12 правнуков!» — написала звезда телеэкрана.

На фото можно увидеть внука Стриженовой Петра — он позирует в футболке под номером 11. Остальные дети на снимке тоже одеты в футболки с номерами и своими именами. Кадр привел подписчиков телеведущей в восторг.

«Даже слов нет... Так выглядит счастье. Здоровья матушке Юдифь»; «Как это здорово, когда огромная семья!!!»; «Как придумали, молодцы! Надо же — 12 правнуков!» — написали удивленные комментаторы.

Под фотографией, которую опубликовала Стриженова, отметилась и актриса Юлия Меньшова. Она назвала снимок потрясающим, пишет Teleprogramma.pro.

Екатерина Стриженова ранее тепло поздравила с днем рождения своего зятя — финансиста Петра Грищенко. Телеведущая отметила, что любит и уважает мужа дочери, а также поблагодарила его за внука.