Метеоролог и инструктор по выживанию дали советы, как вести себя при потопе и пожаре

С природой спорить невозможно, однако стихийное бедствие можно предвидеть и заблаговременно подготовиться к удару природы. Об этом ФАН рассказали метеоролог Михаил Леус и инструктор по выживанию Михаил Макей.

О том, что масштаб природных бедствий в ряде российских регионов носит абсолютно беспрецедентный характер, 14 августа заявил президент РФ Владимир Путин. Речь идет о природных пожарах в Якутии, а также о подтоплении ряда населенных пунктов в Крыму и Краснодарском крае.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что сильные дожди в Краснодарском крае и Крыму — не редкость, но в этом году осадки в самом деле мощные.

«В истории Керчи, при всех избытках влаги и подтоплениях в текущем году, есть сведения о более дождливом августе. А вот в краснодарском Темрюке ни разу столько дождей за месяц не выпадало. Более того, в этом городе днем в пятницу, 13 августа, выпало за 12 часов 259 мм осадков, или 540% от месячной нормы! Столько осадков за весь период наблюдений никогда не выпадало», — пояснил собеседник агентства.

Метеоролог уточнил, что в текущем году южную часть России циклоны с большим количеством осадков поразили трижды. По словам эксперта, частота дождей не увеличилась, но они стали более обильными.

«Трудно сказать, сохранится ли подобная тенденция в дальнейшем, но это вполне возможно. Климат действительно меняется. Не ясно, влияет ли на него антропогенный фактор или внутренние процессы нашей планеты и активность солнца, но метеорологи отмечают, что в последние годы число опасных природных явлений увеличилось», — заметил ведущий специалист центра «Фобос».

Леус добавил, что с природой спорить невозможно. Но получив прогноз о возможном опасном природном явлении, власти того или иного региона должны принимать меры к смягчению экономического ущерба, чтобы обеспечить безопасность населения, уверен собеседник ФАН.

«Меры по срочной эвакуации и сохранению имущества необходимо проводить заблаговременно и решительно, — подчеркнул эксперт. — Лучше перестраховаться, чем быть застигнутым врасплох. Даже анализируя заканчивающееся лето, с его потопами и пожарами, можно сказать: «Мы учимся!» С каждым разом реакция администрации и населения все быстрее и эффективней, а ущерб, нанесенный природой, — меньше».

14.mchs.gov.ru / Главное управление МЧС РФ по Республике Саха (Якутия)

Собеседник ФАН напомнил, что помимо ливней на юге, в Якутии и во всей Восточной Сибири бушуют пожары, которые там — не редкость.

«Несомненно, местные противопожарные службы должны обращать внимание на вероятность возникновения возгораний и принимать профилактические меры заранее. В то же время аварийно-спасательные службы и жители городов, которые были построены в зонах, подверженных ливневым дождям с грозами и градом, как это бывает на Кубани и в некоторых районах Крыма в летний период, должны быть готовы к подобным авралам. Надо думать о будущем, в том числе при разработке планов развития населенных пунктов и какого-либо строительства в областях с климатическими рисками», — обратил внимание на разумные меры безопасности метеоролог.

По словам Михаила Леуса, двух-трех дней до события, когда прогноз погоды дается с высокой степенью точности, достаточно для оповещения населения небольшого города. Он уточнил, что метеослужба не имеет полномочий предупреждать власти и требовать эвакуацию населения, но она может сделать прогноз, который послужит сигналом для принятия решения.

Инструктор по выживанию, эксперт по безопасности Михаил Макей напомнил ФАН, что природные катаклизмы достаточно прогнозируемы — они происходят в определенных регионах с известной периодичностью, поэтому к разгулу стихии можно подготовиться.

«Хозяин частного дома, который находится в периодически затапливаемой пойме реки, должен иметь лодку, хотя бы небольшую надувную, чтобы в минуту опасности спастись самому и эвакуировать своих близких. Граждане, проживающие в местах, где риск природных катаклизмов велик, должны держать в своем жилье постоянно собранным «тревожный рюкзак». Это нужно для выживания. В рюкзак следует положить комплект удобной теплой сухой одежды, небольшой запас продуктов и пресной воды, ксерокопии документов, — порекомендовал эксперт по выживанию. — Все это надо упаковать в герметично закрывающиеся водонепроницаемые пакеты. Ценности, деньги и оригиналы документов должны храниться дома в четко определенном месте».

По словам инструктора, помещение, в случае опасности, надо покидать быстро и решительно, ведь иногда для спасения важны минуты.

«Запрещать селиться в местах риска природных бедствий трудно, ведь граждане будут крайне негативно воспринимать подобные запреты, расценивая их как ущемление своих прав, и указывать на построенные ранее дома. Люди хотя бы должны понимать степень опасности и осознавать, что именно им угрожает. Я помню ситуацию, когда женщина пыталась держать окно, за которым уже бушевала вода. При этом в доме было много окон, а вода уже лилась через вход и различные щели. К счастью, даму в итоге спасли», — подчеркнул собеседник агентства.

Федеральное агентство новостей /

Михаил Макей отметил, что огромную роль в снижении ущерба от стихийного бедствия играет профилактическая работа сотрудников МЧС.

«В России есть пословица «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Необходимо, чтобы граждане серьезно относились к опасности. В случае штормового предупреждения лучше отложить выезд или выход из дома, а если окна имеют наружные жалюзи или ставни — закрыть их. Если от местной администрации поступило сообщение о возможном подтоплении — поднимите все вещи в доме максимально высоко, заприте жилье и переждите ненастье в безопасном месте в другом районе», — дал совет выживальщик.

Макей выразил надежду, что в особо опасных в плане климатических бедствий районах местная администрация обяжет жителей иметь плавсредства и будет активно проводить инструктажи и проверки, ведь здоровье и жизнь следует ценить.

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