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Вирусолог назвал категорию людей, которые тяжелее переносят постковидный синдром
Общество
Вирусолог назвал категорию людей, которые тяжелее переносят постковидный синдром
Агенство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 16 августа. Медики выделяют отдельную категорию пациентов, которые тяжелее всего переносят постковидный синдром, рассказал вирусолог Георгий Викулов.

Существует понятие «продленный COVID-19» у группы риска. Оно относится к тем больным, которые тяжело справляются с коронавирусной инфекцией, объяснил директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

«Сахарный диабет, онкозаболевания, ожирение, гипертоническая болезнь — эти болезни располагают к продленным симптомам коронавирусной инфекции. Нужна ранняя диагностика и назначение адекватной терапии», — передает его слова Общественная Служба Новостей.

Постковидный синдром не имеет привязки к определенному штамму вируса SARS-CoV-2, он связан с COVID-19. Говоря об этом Викулов обратил внимание, что в реабилитации после заболевания нуждается каждый пациент. Подходов к восстановлению много. В их числе: дыхательные упражнения, двигательная активность и мобилизация сердечно-сосудистой системы.

О том, что симптоматика COVID-19 может сохраняться и после выздоровления, ранее заявляла руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова. Проявления болезни могут сохраняться от нескольких недель до месяцев.

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коронавирус вирусолог постковидный синдром
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