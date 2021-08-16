«Аэрофлот» и AirBridgeCargo приняли решение летать в обход Афганистана

Москва, 16 августа. Российская пассажирская авиакомпания «Аэрофлот» намерена выполнять рейсы в обход Афганистана. Аналогичное решение принял и грузовой авиаперевозчик AirBridgeCargo.

Самолеты «Аэрофлота» и AirBridgeCargo изменят маршрут с понедельника. Такое решение принято в связи с публикацией извещения летному составу, изданного Пакистаном по просьбе Афганистана.

Ситуация в этой южноазиатской стране обострилась в последние несколько недель. После захвата талибами ряда территорий в Афганистане на главу США Джо Байдена обрушился шквал критики. Многие видят в произошедшем провал американской политики.