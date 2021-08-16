Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 августа 17:37
17:37
Политика
Джен Псаки ушла в отпуск в разгар кризиса в Афганистане
17:33
Происшествия
Экс-начальник волгоградского управления СК не признал вину в теракте
17:33
Общество
Политик Соловейчик рассказал о главной цели создателей «Солнцепека»
17:29
Происшествия
Трех жителей Петербурга доставили в полицию за ночную стрельбу
17:26
Общество
Вассерман: «Моё тело — общее дело. Антипрививочники опасны не только для себя»
17:25
Происшествия
«Роллс-Ройс» за 31 миллион рублей сожгли у бизнесмена в Севастополе
17:25
Новости Сирии
Башар Асад принял лидера иракского ополчения «Хашд Шааби»
17:20
Политика
В МИД России рассказали о стабилизации обстановки в Афганистане
17:19
Общество
Доктор Мясников предупредил о мутации вируса SARS-CoV-2 в более опасную форму
17:19
Общество
S7 может запустить рейсы из России в Египет в сентябре
Все новости

Власти Венесуэлы освободили лидера оппозиционной партии «Народная воля»

  /   Обновлено: 16 августа 2021 16:48
Латинская Америка
Власти Венесуэлы освободили лидера оппозиционной партии «Народная воля»
Prt Scr twitter.com  /  @FreddyGuevaraC

Каракас, 16 августа. Один из лидеров венесуэльской оппозиционной партии «Народная воля» Фредди Гевара был освобожден из тюрьмы через месяц после ареста. Об этом сообщает агентство Reuters.

Событие произошло через несколько дней после начала переговоров между правительством Николаса Мадуро и оппозицией в Мексике, в результате которых был подписан меморандум о взаимопонимании.

Агенты спецслужб Венесуэлы 12 июля арестовали Гевару, находящегося на тот момент в машине. Во время прямой трансляции в своем аккаунте в Instagram он сообщил, что его автомобиль окружили люди в форме.

По информации властей, политик обвинялся в терроризме, государственной измене и контактах с экстремистскими группами и военизированными формированиями, связанными с правительством Колумбии. Власти США немедленно осудили задержание Гевары и потребовали его освободить.

Оппозиционер 15 августа заявил репортерам, что все это время находился в изоляции и не имеет дополнительной информации об обстоятельствах освобождения. Также Гевара отметил, что пока не знает, какие ограничения наложены на него властями.

Два информированных источника сообщили ранее, что его могут посадить под домашний арест. По некоторым предположениям, ожидается, что лидер оппозиции будет участвовать в политических переговорах с официальным правительством.

В 2017 году бывший вице-председатель парламента Фредди Гевара попросил защиту в посольстве Чили в Каракасе, после того как он потерял депутатскую неприкосновенность. Власти обвиняли политика в подстрекательстве к насилию, так как он выступил в роли лидера в ходе массовых антиправительственных протестов 2017 года.

В августе прошлого года Николас Мадуро помиловал 110 оппозиционеров, в том числе Гевару, однако в июле 2021-го он был вновь задержан в связи со всплеском насилия со стороны криминальных банд в Каракасе.

Вернуться назад

Все новости / Латинская Америка / Власти Венесуэлы освободили лидера оппозиционной партии «Народная воля»
венесуэла тюрьма опозиция
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru