Власти Венесуэлы освободили лидера оппозиционной партии «Народная воля»

Каракас, 16 августа. Один из лидеров венесуэльской оппозиционной партии «Народная воля» Фредди Гевара был освобожден из тюрьмы через месяц после ареста. Об этом сообщает агентство Reuters.

Событие произошло через несколько дней после начала переговоров между правительством Николаса Мадуро и оппозицией в Мексике, в результате которых был подписан меморандум о взаимопонимании.

Агенты спецслужб Венесуэлы 12 июля арестовали Гевару, находящегося на тот момент в машине. Во время прямой трансляции в своем аккаунте в Instagram он сообщил, что его автомобиль окружили люди в форме.

Venezuela President Nicolas Maduro is expected to release Freddy Guevara, an opposition leader who had been jailed for more than a month, so that he can act as a negotiator in political talks in Mexico. https://t.co/K0D7UmpPE0

По информации властей, политик обвинялся в терроризме, государственной измене и контактах с экстремистскими группами и военизированными формированиями, связанными с правительством Колумбии. Власти США немедленно осудили задержание Гевары и потребовали его освободить.

Оппозиционер 15 августа заявил репортерам, что все это время находился в изоляции и не имеет дополнительной информации об обстоятельствах освобождения. Также Гевара отметил, что пока не знает, какие ограничения наложены на него властями.

Два информированных источника сообщили ранее, что его могут посадить под домашний арест. По некоторым предположениям, ожидается, что лидер оппозиции будет участвовать в политических переговорах с официальным правительством.

Rinse and repeat? Freddy Guevara, one of the opposition's most prolific (and incompetent) coup plotters has been released to house arrest. It has happened before, then he gets amnesty, goes back to coup plotting, gets arrested again, and so on pic.twitter.com/G5RDDQOwTS