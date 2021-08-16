Экономист рассказал, как добиться реструктуризации долгов перед банками

Москва, 16 августа. В беседе с «Радио 1» руководитель отдела экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Бажан рассказал, что важна не сама цифра, а рост доли невозврата кредитов.

«Речь, видимо, идет о кредитах, которые банки выдают под покупки. Это закономерно, потому что ограничения, которые вводились в прошлом году в связи с пандемией, в значительной степени отменены, следовательно, народ стал больше покупать и пользоваться потребительским кредитом. Я думаю, дело в этом», — отметил собеседник.

Он поделился также информацией, как добиться реструктуризации долгов.

«Реструктуризация возможна, этим занимаются банки. Они могут перевести задолженность нескольким кредитным организациям. Или объединить несколько кредитов в один», — пояснил Бажан.

Некоторые банки при этом предлагают меньший процент, подытожил экономист. Эксперт уверен, что таким образом доля невозврата будет возрастать.