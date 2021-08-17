Борьба продолжается: Политолог Наумов рассказал о шансах «Родины» на выборах в ЗакС

Политолог Сергей Наумов прокомментировал решение петербургского горизбиркома об отказе партии «Родина» в регистрации на выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Напомним, причиной стало то, что подписи политической силы якобы собирались с нарушениями норм действующего федерального закона.

По словам эксперта, отказ в регистрации для «Родины» — это не приговор. Если партия сумеет добиться пересмотра решения, то у нее будут неплохие шансы на выборах в ЗакС, считает Наумов.

«У кандидатов от «Родины» хорошие исходные данные: тот же Максим Шугалей — медийная личность, известный социолог. Отказ в регистрации кандидатов от партии «Родина» в петербургский ЗакС — это не приговор, а политическая борьба, которая еще не закончена. Юристы партии могут оспорить решение о недопуске к выборам», — рассказал политолог.

Сергей Наумов добавил, что инициативы партии нашли отклик у горожан, а это дает хороший бонус политической силе в предвыборной гонке.

«Родина» к тому же выступает в качестве оппонентов «Единой России». Очевидно, что парламент нуждается в обновлении и появлении новых лиц и новых партий. Борьба пока продолжается. То, что «Родина» выступает в роли системной оппозиции, даже хорошо. Если в итоге «Родину» все же допустят до выборов в ЗакС, то это будет яркое политическое шоу с красивым финалом», — заключил собеседник агентства.

Ранее главный редактор «Русской народной линии» Анатолий Степанов прокомментировал отказ партии «Родина» в регистрации на выборы в ЗакС. По его словам, ситуацию можно описать ироничными словами одного из героев произведения писателя Федора Достоевского — «административный восторг».