Актер Шкаликов становится самым высокооплачиваемым артистом «Ленкома»

Москва, 16 августа. Молодого артиста Семена Шкаликова можно назвать самым высокооплачиваемым актером театра «Ленком». С ним заключили контракт почти на 4 миллиона рублей, сообщил источник ФАН.

Сумма, указанная в годовом соглашении со Шкаликовым, составляет 3 795 000 рублей, при этом актера задействует лишь в двух постановках — «Королевские игры» и «Юнона и Авось». Первый спектакль, рассказывающий о Генрихе VIII, дают в «Ленкоме» крайне редко.

Что касается «Юноны и Авось», в этой постановке Шкаликов играет Резанова. При этом молодой артист не входит в основной актерский состав и является лишь дублером Дмитрия Певцова.

Ранее театр «Ленком» ввел QR-коды для посещения спектаклей. Правило распространяется на все ноябрьские и на некоторые октябрьские постановки.