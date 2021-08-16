Судан объявил о возвращении посла в Аддис-Абебу

Хартум, 16 августа. Власти Судана объявили о возвращении в столицу Эфиопии посла Джамаля аш-Шейха, которого неделю назад вызвали в Хартум для консультаций.

Об этом написал премьер-министр Абдалла Хамдок на своей странице в Twitter. Глава переходного правительства объяснил, что во время пребывания в столице дипломат изучил «все сложности эфиопского досье».

د. حمدوك:



السفير السوداني بإثيوبيا عاد اليوم لأديس أبابا، وخلال فترة تواجده بالبلاد كان على تواصل مع كل تعقيدات الملف الإثيوبي، ونحن مستمرون بالعمل في هذا الملف بهدف أساسي هو عدم السماح بحدوث إنهيار للدولة بإثيوبيا. — مكتب رئيس الوزراء - السودان (@SudanPMO) August 15, 2021

Хартум вызвал своего посла для консультаций после того, как Аддис-Абеба отказалась от посредничества Судана в конфликте, вспыхнувшем в провинции Тыграй.

«Мы продолжаем работать над этим вопросом, имея главной целью не допустить краха государства в Эфиопии», — добавил Хамдок.

Официальные лица в Аддис-Абебе ранее прокомментировали идею посредничества, заявив, что Судан не является нейтральной стороной в данном вопросе. Вооруженный конфликт, вспыхнувший между эфиопскими властями и движением Национальный фронт освобождения Тыграя (НФОТ) привел к гуманитарной катастрофе в граничащем с Суданом регионе.

Отношения между Хартумом и Аддис-Абебой приобретают натянутый характер на фоне кризиса вокруг плотины «Возрождение» (Хидасэ), которую Эфиопия строит на берегу Голубого Нила. Расположенная ниже по течению страна опасается негативных последствий от запуска работы ГЭС. Кроме того, Аддис-Абеба выступает против размещения Суданом своих вооруженных сил в приграничном районе, называя его «спорным».

Напряженность в отношениях двух государств возникла после того, как Хартум объявил о развертывании войск у восточных границ и повторном освоении обширных сельскохозяйственных земель, которые в течение четверти века контролировались эфиопскими фермерами и вооруженными группами.