Суд Екатеринбурга 17 августа рассмотрит претензии Стаса Костюшкина к Монеточке

Москва, 16 августа. ФАН стало известно, что представителем Костюшкина в судебном заседании станет адвокат Роман Лалаян. Он уже готовится к перелету в Свердловскую область.

Суд пройдет в Екатеринбурге из-за того, что Монеточка (Елизавета Гырдымова) прописана в этом городе. А иски по таким вопросам подаются по месту регистрации ответчика.

«Завтра у меня вылет в Екатеринбург. Я буду представлять интересы Станислава Михайловича [Костюшкина]. Не знаю, придут ли в судебное заседание представители ответчика. Мы пытались с ними связаться, но они молчат», — рассказал ФАН Роман Лалаян.

Суд, по мнению защитника, будет длиться не менее получаса, хотя может и затянуться. Возможно, что заседание по этому вопросу будет не единственным. При этом Роман Лалаян отмечает, что готов бороться за права Костюшкина столько, сколько будет нужно.

Ранее ФАН писал, что экс-солист группы «Чай вдвоем» обвиняет певицу в плагиате. Его обнаружили в композиции Монеточки «Мама, я не зигую». Адвокат Костюшкина, как и он сам, увидел много сходств с песней «Женщина, я не танцую».