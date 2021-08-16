Премьер-министр Судана сформирует специальный механизм по выходу из кризиса

Хартум, 16 августа. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок объявил о создании специального механизма для реализации инициативы «Национальный кризис и переходные вопросы — путь вперед». Новый орган возглавит председатель партии «Умма» генерал-майор Фадлалла Барма.

Накануне вечером во время пресс-конференции глава правительства добавил, что данное решение направлено на «достижение широкого консенсуса», который отражал бы разнообразие и богатство суданской политической арены.

«Мы ожидаем, что в течение двух месяцев механизм предоставит нам дорожную карту и возможные практические предложения по реализации осей инициативы», — сообщил Хамдок, указав, что главной целью является не выработка рекомендаций, а скорее определение конкретных практических шагов.

В состав реализаторов механизма войдут представители различных групп суданского общества, включая членов переходного Суверенного совета Малика Агара и Ат-Тахера Хаджара, губернатора Дарфура Минни Арко Минави, министра финансов и экономического планирования Джибриля Ибрагима, а также ряд политиков, интеллектуалов и писателей.

В минувшем июне премьер-министр Абдалла Хамдок выдвинул инициативу под заголовком «Национальный кризис и переходные вопросы — путь вперед». Она включает семь направлений, а именно: реформу органов безопасности и вооруженных сил; вопросы правосудия переходного периода в его широком смысле; мирный процесс; проблемы экономики; движение от однопартийного государства к национальному; внешнюю политику и формирование законодательного совета.

«Инициатива представлена широкому кругу суданцев. Многие стороны, с которыми мы встречались, обогатили ее своими идеями. Мы выслушали множество мнений и взаимодействовали с международным сообществом. Все поддержали эту инициативу, поскольку она направлена на решение основных проблем переходного периода», — объяснил премьер-министр.

По его словам, некоторые посчитали идею несколько запоздалой, другие рекомендовали ему принять определенные решения по ее основным осям. Сам Хамдок считает, что направления инициативы требуют консенсуса между различными общественными и политическими сторонами.

В ходе пресс-конференции премьера спросили о причинах задержки формирования законодательного совета. Хамдок ответил, что данный вопрос не входит в компетенцию исполнительных властей, однако пообещал приложить все усилия, чтобы ускорить процесс.

«То, что ситуация стоит на месте уже в течение двух лет, безусловно, неправильно и разрушительно для страны. В настоящее время исполнительный орган принимает законы и решения и санкционирует их в партнерстве с Суверенным советом. Все это не создает реальных условий для надзора за исполнительной властью», — добавил Хамдок.

Законодательный совет, заявил премьер-министр, должен представлять максимально широкий спектр суданского общества, и этот вопрос на деле трудно осуществим. Кроме того, по мнению Хамдока, в настоящее время не достигнута еще всеобъемлющая политическая воля для создания парламента, но как только она появится, его формирование произойдет в течение месяца.