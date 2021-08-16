Эксперты оценили шансы распространения лихорадки Марбург в России

Конакри, 16 августа. На прошлой неделе в Гвинее зафиксировали первый случай заболевания геморрагической лихорадкой Марбург, также известной как «болезнь зеленых мартышек». Нулевой пациент умер.

«Мы работаем со службами здравоохранения [Гвинеи], чтобы своевременно принять меры», — сообщил глава африканского представительства ВОЗ Матшидисо Моэти.

Однако россиянам не стоит волноваться. Специалисты противочумного института «Микроб» отметили, что риск распространения инфекции на мировом уровне крайне низок. До сих пор случаи заболевания встречались только в африканских странах. Последние три зафиксировали на территории Уганды в 2017 году.

Лекарств и вакцины против лихорадки Марбург пока не существует. Переносчиками вируса называют летучих мышей. Инфекция передается при прямом контакте с инфицированными. Первыми симптомами болезни являются температура и мигрень. Летальный исход среди заразившихся составляет от 24 до 88%.

Весной текущего года вспышка лихорадки Эбола унесла жизни свыше десятка человек. Тогда справиться с эпидемией удалось с помощью масштабной вакцинации. Прививку получили более пяти тысяч жителей страны.