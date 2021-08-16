Белорусский политолог Сыч напомнил Литве про «закрывающиеся в Кабуле шасси США»

Власти Литвы сознательно не развивают производящую экономику. Их бизнес — это агрессия против потенциальных соперников умирающей сверхдержавы — США. Об этом в комментарии ФАН рассказал белорусский политолог Андрей Сыч.

Потоки в Россию

Белоруссия готова оперативно реагировать на ограничения перевозок калийных удобрений через Литву, перенаправив потоки в порты России. Об этом заявил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко после доклада главе государства.

«У нас в феврале было подписано соглашение с Российской Федерацией. Мы фактически с февраля на российские порты перевезли порядка одного миллиона тонн нефтепродуктов. Соответственно, у нас есть альтернатива. Это порты Ленинградской области, Мурманска. Эти схемы наработаны», — заявил министр.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По его словам, в связи с этим белорусские власти будут «очень оперативно реагировать на изменения или введение каких-то дополнительных ограничений в перевозке калийных удобрений».

«Американские шасси»

Как отмети Андрей Сыч, литовские чиновники живут прошлым. Они делают страну изгоем в надежде на поддержку со стороны США. Но перспективные технологии, ресурсы и рынки уже давно не там, куда они смотрят.

«Однако деградировавшая дипломатическая школа не позволяет воспитать тех, кто трезво оценит ситуацию. Именно поэтому в угоду штатам Литва устраивает пикировки со всеми без разбора. Сегодня мы имеем дело с европейским гопником, который сидит в парадной и подбрасывает спички к потолку с полной уверенностью, что никакой ответственности не будет», — считает Андрей Сыч.

Но цифры показывают совершенно другое, заметил политолог. Литовская экономика перегрета. В том числе — из-за переориентации белорусского экспорта. Страна, в которой основа экономики — это сфера услуг, и так испытывает кризис, а безответственная внешняя политика ее добивает. Возомнившие себя потомками правителей Великого княжества Литовского местные чиновники не способны просчитать последствия от потери белорусского экспорта.

«То, что рушится за час, в итоге восстанавливается десятилетиями, если вообще восстанавливается. Белорусские товары, скорее всего, уходят из Литвы навсегда. Если Россия будет сохранять адекватные цены на транспортировку до своих портов, Клайпедский порт сдадут на металлолом. Причем сделают это местные жители, потерявшие работу», — уверен Андрей Сыч.

wikipedia.org / Lithuanian Embassy Flag / CC2

По его мнению, резкие и надменные заявления литовских чиновников ничем не подкреплены. Их надежды — только на благосклонность США. Эта страна выбрала свой путь. Они сознательно не развивают производящую экономику. Их бизнес — это агрессия против потенциальных соперников умирающей сверхдержавы.

«Но сегодняшний день показал, что каждый должен помнить, что рано или поздно «американские шасси» закрываются», — заключил Андрей Сыч.

Белоруссия ранее предложила США уменьшить число сотрудников посольства в Минске. Речь идет о сокращении штата дипмиссии до пяти человек.