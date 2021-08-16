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Пожилой китаец демонстрирует удивительную пластику тела
ФАН-ТВ
Пожилой китаец демонстрирует удивительную пластику тела

Сон Хайган живет в Пекине. Сейчас ему 58 лет, и он в удивительной спортивной форме. Каждый день мужчина проводит по несколько часов на площадке для занятий силовыми упражнениями и демонстрирует прохожим свои навыки кунг-фу.

«Я занимаюсь подобными упражнениями уже семь лет. Представляете, я весил когда-то более 100 килограммов, но похудел на 25 килограммов. Изначально я мог делать лишь простую растяжку, но со временем привык и увеличил количество упражнений. И наконец я вышел на тот уровень, где нахожусь сейчас», — рассказал Сон Хайган.

В числе коронных номеров Сона прыжки через веревку с ногой во рту, а также сворачивание вокруг стального шеста, подвешенного в воздухе его напарниками. Эти упражнения мастера кунг-фу вызывают восторг и аплодисменты зрителей. 

«Основная моя цель — это продолжать тренировки. Пока вы прилагаете усилия, вы будете добиваться дальнейшего прогресса», — заявил спортсмен.

Своими трюками Сон Хайган активно делится с подписчиками в социальных сетях. Каждое видео со спортивной площадки набирает тысячи просмотров и мотивирует подражателей тренироваться..

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