Жена Владимира Стеклова попала в больницу с коронавирусом

Москва, 16 августа. На данный момент супруга Владимира Стеклова находится в общей палате, реанимационные действия и аппарат ИВЛ не применялись. Получали кислород через маску.

Ранее сообщалось, что популярный актер Владимир Стеклов госпитализирован в медицинское учреждение. У него выявили коронавирус. Вместе с ним заболела и супруга актера Ирина. Долгое время после выявления инфекции она оставалась дома, там и проходила лечение, но все-таки врачи приняли решение о ее госпитализации.

«Владимира Александровича выписали из больницы несколько дней назад, сейчас он дома, продолжает восстановление после коронавируса, у него слабость. Мне тоже лучше стало, но неизвестно, когда выпишут, лечение продолжается. Я в обычной палате, мне делают капельницу», — рассказала ФАН супруга Владимира Стеклова.

Ранее ФАН писал, что тяжело переболевшая коронавирусом Надежда Бабкина знает, как спастись от COVID-19. Она уже восстановилась, помог в том числе отдых в Крыму: как и в прошлом году, свой отпуск она захотела провести на полуострове.