Цирковое детство: когда ребенку можно в клетку к хищникам. Колонка Эдгарда Запашного

Недавно я познакомился с одной итальянской семьей, представители которой являются уже девятым поколением артистов, работающих в цирке. Это о многом говорит. В первую очередь — о том, что преемственность в цирке выражена ярче, чем в других сферах деятельности.

Конечно, есть династии врачей, шахтерские династии, династии сотрудников правоохранительных органов, представителей многих других замечательных профессий. Но именно в цирке династийность выражена наиболее ярко. Связано это в первую очередь с тем, что люди, с самого раннего детства влюбленные в свое искусство, погружают в него и своих детей. И уже их дети очень рано и за очень короткий срок тоже влюбляются в цирк и мечтают стать частью этого искусства.

При этом цирк — это очень большой труд. Именно в цирке в ребенка-артиста закладывается трудолюбие. Именно цирк становится местом, где такой ребенок проводит большую часть своей жизни. Считаю, что это отличное времяпрепровождение для будущего артиста, ведь я сам в свое время прошел эту школу. А сейчас мои дети, мои племянники и племянницы также уже являются частью нашего искусства. И это великолепно!

Если говорить о цирке — считаю, что именно династийность гарантирует будущее нашего искусства. Хотя, конечно, знаменитые цирковые династии являются не единственным столпом, на котором стоит современный цирк. Я вижу, как сегодня зарождаются новые цирковые династии. Так, молодой династией являются уже известные нам Карина и Артур Багдасаровы. В нашем коллективе я уже вижу второе поколение людей, работающих в цирке, родители которых в свое время пришли к нам из спорта или просто «с улицы» и остались. И вот теперь уже их дети хотят продолжать и продолжают дело своих родителей.

instagram.com / @greatcircus_ru

В Советском Союзе внимательно относились к детской категории трудящихся граждан. Специально был издан закон, который позволял с самого раннего детства работать в определенных структурах. Спорт, цирк, театр, кино — естественно, подпадали под этот закон. У цирковых детей был и остается свой график работы, он более короткий, он под более пристальным вниманием контролирующих органов и, конечно, самих людей, работающих в цирке. Ведь безопасность — превыше всего. Любой детский травматизм — это большое горе. Наша задача — его не допустить. Поэтому дети с самого раннего возраста учатся технике безопасности.

Есть жанры циркового искусства, исключающие присутствие детей младше определенного возраста. Так, например, работать с хищными животными невозможно до наступления совершеннолетия. При этом цирковые дети с самого детства все равно уже учатся дрессуре, напрямую не соприкасаясь с животными. Мои дети и племянницы очень часто приходят к нам на репетиции и просят разрешение посмотреть, как мы с братом работаем с хищниками. И я понимаю, что к тому времени, когда закон позволит им заходить в клетку к хищникам, они уже будут многое осознавать и уметь. Они будут многое понимать, вспоминая, как работаем мы. Тем самым они изначально будут на более высокой ступени по сравнению со взрослыми, которые захотят заниматься дрессурой хищных животных, как говорится, с нуля. Так что именно династийность в цирке дает юным артистам раннее понимание азов цирковой профессии.

Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Отсюда — большой прогресс в современной дрессуре, ведь именно этот жанр очень сильно изменился за последние 50 лет. Дрессура стала гуманнее, а люди добились более высоких результатов во взаимодействии с животными. Сегодня в нашем репертуаре гораздо больше, чем раньше, контактных трюков, которые по-прежнему являются опасными, прежде всего для человека. Все приходит с опытом, с теми знаниями, которые передаются от родителя к ребенку. От учителя — к ученику.

На сегодняшний день мы организовали в Большом Московском цирке внутреннюю школу циркового искусства для детей тех артистов, которые оформлены у нас. Но мы не хотим на этом останавливаться: у меня есть большое желание в дальнейшем открыть при Большом Московском цирке центр циркового искусства для всех желающих. И прежде всего для детей, которые мечтают стать артистами цирка. Главное — чтобы их родители были готовы отдать своих детей нам на обучение. Но это дело будущего. Это большой и сложный вопрос, требующий серьезной подготовки, инфраструктуры, и мы готовимся к этому.

Я рад, что у нас в стране открывается большое количество различных цирковых школ, куда принимают детей с самого раннего возраста, и в дальнейшем многие из них действительно становятся частью нашей большой цирковой семьи. Это прекрасно, это дает нам уверенность, что цирк не только жил и жив, но и будет жить!