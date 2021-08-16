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Почетный донор России развеял мифы о травматизме во время сдачи крови

  /   Обновлено: 16 августа 2021 15:41
Общество
Почетный донор России развеял мифы о травматизме во время сдачи крови
gov.spb.ru  /  Пресс-служба Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями

Санкт-Петербург, 16 августа. Риск получить травму во время сдачи крови оценил почетный донор России, руководитель общественного движения «Энергия жизни» Виктор Андронов.

На сегодняшний день в обществе распространено мнение, что донорство может быть опасным. Однако у человека больше шансов умереть от пореза пальца на улице, чем во время сдачи крови, отметил он в ходе конференции, прошедшей в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

«Порезать палец на улице опаснее, чем стать донором костного мозга или крови», — рассказал Андронов.

Процедура сдачи крови проста настолько, что с ней может справиться одна медсестра, добавил донор. Андронов также вспомнил о знаменитых «хождениях в народ», которые проходили во времена русского публициста-революционера Александра Герцена.

«Нужно, чтобы люди были грамотные и понимали, как самим улучшить жизнь. Неплохо было бы возродить это движение, большинство путают спинной и костный мозг, многие говорят о судорогах и смерти», — отметил Андронов.

Кроме того, в ходе пресс-конференции Андронов назвал безопасным посещение станций переливания в пандемию. По его словам, в последнее время в России наблюдается дефицит донорской крови.

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