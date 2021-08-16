Гаспарян: В ближайшее время Ярмыш постарается покинуть Россию

Политолог и публицист Армен Гаспарян не исключил, что пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш может покинуть Россию в ближайшее время.



Преображенский районный суд Москвы вынес приговор Ярмыш по «санитарному делу». Ее приговорили к 1,5 года ограничения свободы. Соратница основателя ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена) была признана виновной по ч. 4 ст. 33 ч. 1 ст. 236 УК РФ (подстрекательство к нарушению санитарных норм). В течение этого срока ей запрещено пребывать в местах массовых мероприятий, менять постоянное место жительства без уведомления инспекции, а также выезжать за пределы Москвы и Московской области без согласия специализированных органов.



В настоящее время можно констатировать, что Ярмыш является последним известным сотрудником ФБК, оставшимся в России. Ранее после вынесенного приговора по аналогичному делу страну покинула Любовь Соболь.

В беседе с корреспондентом ФАН Гаспарян не исключил, что пресс-секретарь Навального также попытается покинуть страну.

«Я больше чем уверен, что в самое ближайшее время, пока приговор не вступит в силу, Ярмыш, как и в случае с Соболь, постарается Россию покинуть. Ну а что ей здесь делать? Борьбы никакой нет, структуры все уничтожены. Только бежать. Все, для них игра закончена. Никаких иллюзий здесь быть не может. Ярмыш же последняя, кто тут остался. Ну только сидит Навальный сам по себе, больше никого из деятелей ФБК нет. Не думаю, что и Ярмыш останется», — считает эксперт.

В мае СМИ сообщали о «переезде» ФБК в Грузию. При этом известно, что ключевые представители фонда находятся в Литве.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.