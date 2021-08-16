Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 августа 16:09
16:05
Общество
Соболь безоговорочно проиграла суд с Пригожиным
16:05
Происшествия
ФАН публикует видео с места аварии на перекрестке в Петербурге
16:01
Интервью
Дирижер Станислав Кочановский: Почти во всех оркестрах Европы есть выходцы из России
16:01
Африка
Танзания предоставила ВОЗ подлинные данные по заболеваемости коронавирусом
16:00
Политика
Эфир: Как российские афганцы воспринимают победу «Талибана»
15:54
ФАН-ТВ
В США малолетний ребенок случайно застрелил свою мать
15:54
Армия
Разбившийся в Узбекистане самолет ВВС Афганистана был сбит средствами ПВО
15:53
Общество
По Белгородской области курсирует «Поезд здоровья»
15:51
Шоу-бизнес
Продюсеры раскрыли главную интригу нового сезона шоу «Голос»
15:51
Происшествия
Суд изберет меру пресечения главе антикоррупционной службы Северо-Западной таможни
Все новости

Гаспарян: В ближайшее время Ярмыш постарается покинуть Россию

  /   Обновлено: 16 августа 2021 15:36
Общество
Гаспарян: В ближайшее время Ярмыш постарается покинуть Россию
vk.com  /  Кира Ярмыш

Политолог и публицист Армен Гаспарян не исключил, что пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш может покинуть Россию в ближайшее время.

Преображенский районный суд Москвы вынес приговор Ярмыш по «санитарному делу». Ее приговорили к 1,5 года ограничения свободы. Соратница основателя ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена) была признана виновной по ч. 4 ст. 33 ч. 1 ст. 236 УК РФ (подстрекательство к нарушению санитарных норм). В течение этого срока ей запрещено пребывать в местах массовых мероприятий, менять постоянное место жительства без уведомления инспекции, а также выезжать за пределы Москвы и Московской области без согласия специализированных органов.

В настоящее время можно констатировать, что Ярмыш является последним известным сотрудником ФБК, оставшимся в России. Ранее после вынесенного приговора по аналогичному делу страну покинула Любовь Соболь.

В беседе с корреспондентом ФАН Гаспарян не исключил, что пресс-секретарь Навального также попытается покинуть страну.

«Я больше чем уверен, что в самое ближайшее время, пока приговор не вступит в силу, Ярмыш, как и в случае с Соболь, постарается Россию покинуть. Ну а что ей здесь делать? Борьбы никакой нет, структуры все уничтожены. Только бежать. Все, для них игра закончена. Никаких иллюзий здесь быть не может. Ярмыш же последняя, кто тут остался. Ну только сидит Навальный сам по себе, больше никого из деятелей ФБК нет. Не думаю, что и Ярмыш останется», — считает эксперт.

В мае СМИ сообщали о «переезде» ФБК в Грузию. При этом известно, что ключевые представители фонда находятся в Литве.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Гаспарян: В ближайшее время Ярмыш постарается покинуть Россию
навальный фбк гаспарян соболь ярмыш
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru