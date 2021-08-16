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Спецслужбы Израиля убили в ходе столкновения четверых палестинцев
Ближний Восток
Спецслужбы Израиля убили в ходе столкновения четверых палестинцев
Global Look Press  /  Shadi Jarar'Ah / Keystone Press Agency

Тель-Авив, 16 августа. Сотрудники спецслужб Израиля в ходе рейда на Западном берегу реки Иордан во время перестрелки с палестинскими вооруженными формированиями убили четверых нападавших.

Военнослужащие, замаскированные под местных жителей, выполняли задание по задержанию одного из боевиков в городе Дженин, после чего попали под шквальный огонь «большого количества людей». В ходе завязавшегося боя израильские солдаты уничтожили четырех из атаковавших их радикалов, еще четверо были ранены.

Как сообщается, двое убитых — местные жители Дженина: 19-летний Салех Аммар и 21-летний Абу Сейф. Остальные тела находятся у израильской армии. Несколько раненых в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

Информацию о потерях подтвердил губернатор города Акрам Раджуб.

По сообщениям одного из радиоканалов еврейского государства, Армия обороны Израиля в настоящее время готовится к новой операции в Дженине после случившегося столкновения.

Сам город расположен в секторе, находящемся под управлением Палестинской национальной администрации, однако охрану правопорядка здесь осуществляет израильская полиция. Сотрудники силовых структур часто проводят в этом районе рейды для поимки членов незаконных вооруженных формирований.

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