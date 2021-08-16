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Два пилота упавшего в Узбекистане самолета афганских ВВС находятся в больнице

  /   Обновлено: 16 августа 2021 15:24
Происшествия
Два пилота упавшего в Узбекистане самолета афганских ВВС находятся в больнице
pixabay.com

Ташкент, 16 августа. Два пилота ВВС Афганистана выжили при падении самолета в Узбекистане. Они находятся в больнице в Термезе.

Военный самолет Афганистана потерпел крушение в приграничной зоне в Шерабадском районе Сурхандарьинской области. Информацию подтвердили в минобороны Узбекистана.

Два летчика успели покинуть борт самолета до момента его падения на землю. Они получили травмы различной степени тяжести, и были госпитализированы.

Инцидент произошел на фоне государственного переворота в Афганистане. Талибы (члены движения «Талибан»1 — террористическая организация, запрещенная в РФ) захватили всю территорию страны. Президент республики Ашраф Гани отказался от своего поста и покинул государство вместе с женой. По предварительным данным, но может находиться в столице Узбекистана.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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самолет узбекистан упал
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