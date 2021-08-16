На «Армии-2021» обсудят взаимодействие предприятий ОПК и Федерального казначейства РФ

Москва, 16 августа. Вопрос взаимодействия предприятий ОПК и Федерального казначейства РФ будет вынесен на обсуждение в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021».

На данный момент известно, что форум «Армия-2021» выступит площадкой для участников круглого стола, который запланирован к проведению в рамках конгресса «Диверсификация ОПК. Трансформация производственной базы».

Основной целью мероприятия является выработка рекомендаций, направленных на совершенствование механизма казначейского сопровождения. Ожидается, что в итоге встречи участники смогут определить, в каком направлении развивать взаимодействие между Федеральным казначейством РФ и предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

Ранее сообщалось, что на VII Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» Южный федеральный университет представит новые разработки. Среди них: проект безэкипажного катера, имитатор ложных целей и модернизированная антенна Вивальди.